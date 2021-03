Collectief leren: juist in coronatijd, maar hoe dan?

Corona stelt ons voor uitdagingen. Ook bij u op de werkvloer. Die werkvloer is grotendeels ‘thuis’. Maar hoe houdt u als leidinggevende tijdens het thuiswerken uw team vitaal, gemotiveerd en productief?

Het is slechts een van de vragen die onder deze bijzondere omstandigheden vaak gesteld worden. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld ook voor dat medewerkers kunnen omgaan met de (nieuwe) vraagstukken waarmee ze te maken krijgen? Hoe houdt u als leidinggevende sturing? Waarschijnlijk zijn de volgende grotere vraagstukken heel herkenbaar.

Leiderschap in coronatijd

Afstemmomenten, informeel contact, schouderklopjes, feedback en wandelgangen stimuleren onze drive om succesvol te zijn. Medewerkers zijn nu veel meer aangewezen op hun eigen kracht om de steeds complexere uitdagingen binnen de organisatie om te zetten in acties naar de toekomst. De grote vraag is, hoe ‘onderhouden’ zij hun kwaliteiten, energie en veerkracht? Hoe houden zij hun persoonlijk leiderschap scherp en ‘in shape’?

Zo zijn onze manieren!

We hebben te maken met een thuiswerk en ‘Zoom-cultuur’. Hierin zijn er weinig tot geen feedbackmogelijkheden om elkaar scherp te houden. Dat vergroot de kans dat de ene klant (burger, derde partij, ondernemer, et cetera) anders geholpen wordt dan de andere klant. In deze coronatijd signaleren we steeds vaker dat medewerkers vanuit persoonlijke waarden klanten benaderen in plaats vanuit organisatiewaarden.

Maar of we nu thuis werken of op kantoor, het gedrag van de medewerkers moet wel herkenbaar blijven voor de klanten. Als dit uit elkaar gaat lopen, dan kunnen ongewenste situaties en precedentwerking de de gevolgen zijn.

Leidinggeven op afstand

De meeste mensen doen hun best, sommigen wat minder. Hoe houdt u grip op productie maar zeker in deze tijd ook op kwaliteit en motivatie? Thuiswerken zal ook na corona (deels) blijven. Sturen op afstand is daarmee een niet meer weg te denken aspect waar u als leidinggevende mee te maken heeft.

Omgaan met korte lontjes

Uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat we ons in coronatijd meer aan elkaar ergeren en dat dit vaker escaleert. Bijna twee derde van de ondervraagden (62%) vindt dat mensen vaker korte lontjes hebben dan vóór de coronacrisis. De meeste deelnemers hebben te maken gehad met opvliegende reacties van anderen. Slechts een op de zes zegt ook zélf weleens uit zijn slof te schieten.

Zijn uw medewerkers in staat om:

frustratieagressie te herkennen en begrip te tonen?

zichzelf onder druk rustig te krijgen?

een escalerend incident in zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door observeren en luisteren?

zo snel mogelijk op te treden, waardoor verdere escalatie zoveel mogelijk wordt voorkomen?

collega’s te helpen en op te vangen na een incident?

Een online training? Dat kan niet! Het werkt niet, de deelnemer voelt er niks bij, de leerdoelen worden niet gehaald en deelnemers vinden het saai. We horen het regelmatig. Maar wat blijkt? Het kan wél. Hoe pakken we dat aan? We zetten speciale digitale leerinterventies in zoals video’s, audio-opnames, kennisquizzen en animaties;

We werken met acteurs met ervaring in het digitaal overbrengen van de les;

We werken vanuit een overzichtelijke digitale leeromgeving waarin alle informatie te vinden is en van waaruit ook het virtuele klaslokaal benaderd wordt. Kortom: virtueel leren is bij Segment geen tweederangs training, maar een volwaardig alternatief!

Wij beseffen dat het organiseren van een collectief leertraject dat is afgestemd op uw situatie de nodige voorbereidingen vraagt. Segment ‘ontzorgt’ u – als u dat wenst – door bijvoorbeeld:

de communicatie met en naar uw medewerkers te verzorgen;

de leervragen bij uw medewerkers te inventariseren;

een leerplan op te stellen.

Bovengenoemde voorbeelden en andere vraagstukken op het gebied van vaardigheden, management en organisatie vertalen wij samen met u en specifiek voor uw situatie in een traject op maat: Teambuilding en kennisdeling ineen!

