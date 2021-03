Huizen geeft consultants kijkje in de gemeentelijke keuken

De gemeente Huizen werkt al jarenlang op vele vlakken samen met PinkRoccade Local Government. Die samenwerking heeft in 2020 een bijzondere wending gekregen. Via een overeengekomen partnership worden voortaan het hele jaar door young professionals intern geplaatst binnen de gemeente.

Koen Buikema is coördinator van het cluster bedrijfsvoering bij de gemeente Huizen. Hij is nauw betrokken bij het nieuwe partnership, en trots op de samenwerking. ‘De mensen die bij ons komen werken bevallen goed. Bovendien zorgt het voor een mooie uitwisseling van kennis tussen onze gemeente en de young professionals van PinkRoccade Samenlevingszaken. Wij krijgen zo goede toegang tot de communicatie en kunnen ontwikkelingen goed volgen, terwijl de young professionals bij ons ervaring opdoen.’

Deze ervaring is waardevol voor de young professionals. Aan de ene kant leren ze over de applicaties. Dat is een belangrijk onderdeel van het werk voor elke nieuwe consultant. Aan de andere kant krijgt een young professional op deze manier een kijkje in de keuken van de gemeente. ‘Dit is iets wat elke consultant een half jaartje mee zou moeten maken, hier leren ze zoveel van’, aldus Buikema.

Met frisse blik aan de slag

Voor Huizen is het ook heel fijn om deze young professionals in huis te hebben. Het zorgt ervoor dat zij alles uit de gemeentelijke applicaties kunnen halen. Er is namelijk altijd een expert in de buurt. ‘Huizen is een gemeente die alles of niets wil. Door nauwer contact te hebben met PinkRoccade Samenlevingszaken blijven we up-to-date.’ De jonge professionals zijn volgens hem op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de meerwaarde hiervan. Bovendien kijken ze met een frisse blik naar het informatie- en functioneel beheer.

Mooie stap in leertraject

Voor de young professionals is dit ook heel leuk. Zij krijgen implementaties te zien en worden deelgenoot van de manier waarop issues worden opgelost. En ze mogen echt meekijken en -werken met de collega’s van de gemeente. De kennis en ervaring van een applicatiebeheerder of administratief medewerker bij een gemeente is leerzaam voor de young professionals. De overdracht van deze kennis nemen zij mee in de rest van hun carrière. Medewerkers van de gemeente weten altijd nieuwe en net andere dingen dan de eigen collega’s op kantoor. Dit geeft een extra dimensie aan het leertraject van de young professionals. Daarom is de samenwerking met de gemeente een goede springplank voor hun verdere ontwikkeling.

Van elkaar leren

Dit partnership vormt voor Huizen een flinke verrijking van de organisatie. Het levert betere contacten op en maakt de samenwerking met consultants sterker. ‘We weten bij wie we terecht kunnen met vragen, en hebben ook buiten onze meldingen om contact met de consultants. Zo zijn Samenlevingszaken en de gemeente Huizen niet meer alleen leverancier en klant, maar echt partners’, zegt Buikema. ‘Partners die samen naar de ontwikkeling van applicaties kijken.’ PinkRoccade weet zo beter welke behoeften en vragen er leven bij de klanten. Tegelijkertijd worden de consultants beter ingewerkt in de gemeentelijke processen en werkwijze.

Interesse of vragen?

Bent u als gemeente ook geïnteresseerd in een Young Professional partnership? Of heeft u vragen over de samenwerking die PinkRoccade Local Government met de gemeente Huizen is aangegaan? Laat het ons weten!