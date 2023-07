Zomer: goed smeren, drinken en het hoofd koel houden

Het is zomer, de vakanties zijn begonnen en de zon schijnt volop. Tijd voor inspiratie voor ambtenaren die doorwerken tijdens de hitte en zomerse dagen in gemeenteland. Over hitteplannen, je hoofd koel houden tijdens het thuiswerken en gratis zonnebrandcrème voor inwoners.

Thuiswerken tijdens hitte

Nu het hoogzomer is, rijst ook de vraag wie er verantwoordelijk is voor een koele werkplek. Want we werken nog steeds veel vanuit huis, vaak in combinatie met een aantal dagen op kantoor. Is de gemeente als werkgever eigenlijk verantwoordelijk voor een koele werkplek? En wat kun je nou beter wel en niet doen om het hoofd koel te houden als je thuis aan het werk bent? We zetten het voor je op rij in dit artikel en verzamelde ook een aantal slimme tips om hittestress en verminderde productiviteit tegen te gaan.

Handreiking Lokaal Hitteplan

Wie voor de gemeente werkt, heeft er tijdens een hittegolf vast eens mee te maken gehad: het Nationaal Hitteplan. Het RIVM geeft hiermee aan dat er een heel warme periode aankomt die gevaarlijk kan zijn voor kwetsbare mensen, zoals zieken en ouderen. De Handreiking Lokaal Hitteplan (pdf) helpt om samen met lokaal betrokken partijen zo’n plan op te stellen. In een lokaal hitteplan staat bijvoorbeeld welke organisaties precies moeten doen.

Hittekaart

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals eenzame ouderen. Met de hitte- en eenzaamheidskaart op het dashboard over klimaatadaptatie van waarstaatjegemeente.nl kun je als gemeente zien waar actie nodig is. Per gemeente is onder andere de impact van hitte en eenzaamheid in kaart gebracht.

Gratis zonnebrand uitdelen

Zeg je zomer, dan zeg je goed insmeren. Een toenemend aantal gemeenten heeft de boodschap begrepen en verstrekt gratis zonnebrandcrème in de strijd tegen verbranding en huidkanker. Op steeds meer plekken in Nederland verschijnen tappunten om je gratis in te smeren. Huidkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten en het aantal jaarlijkse diagnoses blijft stijgen. Zon en verbranding zijn belangrijke oorzaken, aldus het KWF. Daarom plaatsen meerdere gemeenten sinds vorig jaar dus de zonnebrandpalen.

Logischerwijs zijn het vooral kustgemeenten die zonnebrandpalen plaatsen. In veel kustgebieden komt meer huidkanker voor dan gemiddeld, zo blijkt uit de Nederlandse Kankeratlas.