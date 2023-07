Oproep aan gemeenten: ‘Kom zelf met een plan voor asielopvang’

Nu het ernaar uitziet dat er voorlopig geen Spreidingswet komt voor asielzoekers, roept VluchtelingenWerk Nederland gemeenten op zelf met een plan te komen. ‘Het opvangtekort kan niet wachten tot na de verkiezingen,’ laat de organisatie weten. Ze wijzen ook het demissionair kabinet en de Tweede Kamer op hun verantwoordelijkheid.

Gemeenten maken zich ook grote zorgen over uitstel van de Spreidingswet. VluchtelingenWerk roept ze op om zelf verantwoordelijkheid te nemen. ‘Laat zien hoe het ook kan. Wij denken daar graag over mee en staan met duizenden vrijwilligers klaar om zelf ook de handen uit de mouwen te steken.’ De organisatie vraagt alle burgemeesters om zelf het initiatief te nemen. ‘Kom met een plan, politiek Den Haag mag bij het kruisje tekenen.’

Spreidingswet

Den Haag heeft zichzelf door partijpolitieke belangen buitenspel gezet, meent VluchtelingenWerk. ‘Met een demissionair kabinet en een Tweede Kamer die de komende tijd veel met zichzelf bezig is, gaan we niet verder komen,’ zegt de organisatie. ‘Ze hebben zelf een probleem gecreëerd en verzaken hun verantwoordelijkheid om die op te lossen. De Spreidingswet is het verschil tussen chaos of de weg naar rust op dit dossier.’

Niet controversieel

De organisatie hoopt dat de Tweede Kamer de wet verder helpt en deze dus niet controversieel verklaart. ‘De Spreidingswet was de doorbraak die alle mensen die nu al jaren aan het hozen zijn nodig hadden. Iedereen begrijpt dat de honderden vluchtelingen die vorig jaar op straat belandden heus wel ergens een plek hadden kunnen krijgen om te overnachten”, waarmee ze verwijzen naar de drukte bij aanmeldcentrum Ter Apel waardoor mensen buiten moesten slapen.

Eerste stap

Dat demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) heeft opgeroepen de Spreidingswet toch te behandelen, is volgens de organisatie ‘de eerste stap in de juiste richting’. Verder ontbreekt het ook niet aan wil in bijna alle gemeenten, constateert VluchtelingenWerk. ‘Als randvoorwaarden als kleinschaligheid mogelijk worden gemaakt zijn we er snel uit, en kunnen we weer gaan opbouwen in plaats van pleisters blijven plakken.’

Rechterlijke uitspraak

Frank Candel, voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland in een verklaring: ‘De noodzaak om besluiten te nemen verdwijnt niet nu het kabinet gevallen is. Ten aanzien van vluchtelingen is er veel te doen om een nieuwe crisis in Ter Apel te voorkomen en de schadelijke opvangomstandigheden te verbeteren. Dit is niet alleen een wettelijke plicht maar ook een eis van het gerechtshof in de zaak die we hierover aanspanden. Ook demissionair zal het kabinet er alles aan moeten doen om zich aan de wet en deze rechterlijke uitspraak te houden.’