Hermans: Spreidingswet niet in Tweede Kamer behandeld

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans verwacht niet dat de Spreidingswet door de Tweede Kamer wordt behandeld. Nu het kabinet geklapt is omdat de vier coalitiepartijen niet tot overeenstemming konden komen over een breed pakket om grip op migratie te krijgen, komen er volgens haar voorlopig ook geen maatregelen om die asielinstroom te verlagen.

Hermans wilde in het Kamerdebat over de val van het kabinet niet expliciet zeggen of de liberalen tegen de wet zullen stemmen. Ze zei wel dat de VVD van meet af aan niet blij was met het wetsvoorstel. ‘Een wet zonder instroombeperking is niet goed. Het is geen geheim dat we daar grote moeite mee hebben,’ zei de fractievoorzitter op vragen van JA21-voorman Joost Eerdmans over de Spreidingswet.

Tegen stemmen

Hermans zegt daarmee indirect dat als het wetsvoorstel tóch zou worden behandeld, de VVD tegen zal stemmen. Daarmee staat de VVD-fractie lijnrecht tegenover haar eigen staatssecretaris Van der Burg van asiel. ‘Natuurlijk,’ zei die bewindsman vrijdag nog op de vraag of hij hoopt dat de Kamer de veelbesproken wet steunt. ‘Ik heb die wet gewoon keihard nodig.’

Controversieel

De Tweede Kamer beslist op 27 juli welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Die worden pas na de installatie van een nieuw kabinet opgepakt.