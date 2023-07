Veel onzekerheid door ‘onbezonnen’ val kabinet

‘De val van het kabinet is samen te vatten in slechts 1 woord: onbezonnen’, aldus VNG-voorzitter Sharon Dijksma. De drie decentrale overheden vragen het parlement ‘te voorkomen dat Nederland stil komt te staan’. Er is door de val van het kabinet veel onzekerheid over de voortang van de grote maatschappelijke opgaven, vooral over de asielcrisis.

Premier Rutte bood vrijdagavond laat het ontslag van het kabinet aan de Koning aan. Het kabinet kon geen akkoord over de asielopvang bereiken en viel. Staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) was in tranen. Hij vindt het vooral vervelend voor al die mensen die zich al maanden inzetten voor voldoende opvangplekken voor asielzoekers. ‘Ik had hen een asieldeal beloofd.’

Van der Burg heeft het idee dat ‘alles eruit is gehaald’ om tot een migratieakkoord te komen. Ook vrijdag heeft hij voorstellen gedaan om de kloof tussen de vier coalitiepartijen te overbruggen. ‘Maar ik constateer dat het niet gelukt is.’ Volgens hem was er geen onwil, maar sprake van een ‘onoverbrugbare kloof’.

Onbezonnen

VNG-voorzitter Sharon Dijksma noemt de val van het kabinet in een reactie ‘onbezonnen’. ‘De lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden is lang. Gemeenten zullen, in het belang van onze inwoners, verantwoordelijkheid blijven nemen. Met het kabinet waren we in gesprek over de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor. Dat gesprek moet ondanks de demissionaire status van dit kabinet met voorrang worden voortgezet.’

Niet stilstaan

De VNG doet samen met de provincies en waterschappen de oproep ‘om het land niet stil te laten staan’ in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. ‘Het niet maken van goede afspraken leidt tot stilstand. En dat is voor onze inwoners echt onverantwoord,’ schrijven ze. ‘We hebben de ruimte nodig om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.’ Voor gemeenten en provincies zijn daarvoor nog een aantal randvoorwaarden noodzakelijk, zoals de balans tussen taken en middelen.

Verkiezingen

Ook vragen ze om de verkiezingen niet eerder dan de tweede helft van november te laten plaatsvinden. Vanwege uitvoerbaarheid is een eerdere verkiezingsdatum te vroeg. Er moeten onder meer stembiljetten worden geregeld, locaties voor stembureaus gevonden én bemensing. Hiermee sluit de VNG zich aan bij de Kiesraad, die adviseert om de verkiezingen op zijn vroegst medio november te laten plaatsvinden.

Cruciaal

De voorzitter van het Veiligheidsberaad Wouter Kolff betreurt het dat het kabinet gevallen is, ‘zeker midden in deze onzekere tijden’. Hij geeft namens de 25 burgemeesters in het beraad aan dat het ‘cruciaal is’ dat er een oplossing komt voor het migratievraagstuk en dat vluchtelingen eerlijk over het land verdeeld worden. ‘Dit is overigens primair een zaak van Het Rijk en gemeenten. Het Veiligheidsberaad is het afgelopen jaar ingesprongen op een taak die daar niet thuishoort’.

Spreidingswet

Oud-voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, hoopt ‘vanuit landsbelang’ dat de Spreidingswet wel doorgaat. ‘Laat het niet aankomen op een nieuw kabinet,’ zegt hij in een reactie. ‘Je bent zo een jaar verder voordat je weer aan het draaien bent. Je wint niks met stilstand,’ aldus Bruls. Hij wijst erop’ dat vluchtelingen blijven binnenkomen, gemeenten door blijven buffelen en Nederland internationale verdragen moet blijven naleven. Je zult dus iets moeten doen met de opvang.’

Asielopvang

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weet nog niet wat de val van het kabinet betekent voor de organisatie. ‘Maar één ding staat vast, we gaan gewoon door met ons dagelijkse werk: het opvangen en begeleiden van asielzoekers. Ook blijven we ons inzetten voor een stabiel opvanglandschap,’ laat een woordvoerder weten. ‘Komende periode zal duidelijk worden wat de val van het kabinet betekent voor nieuw beleid en nieuwe wetgeving, zoals de Spreidingswet’.

Noodopvang

Het is gemeenten overigens niet gelukt om per 1 juli 90.000 opvangplekken te realiseren voor Oekraïners, zoals Van der Burg verzocht. Er zijn 78.000 noodopvangplekken. Toch is dat voldoende, want minder Oekraïners zijn naar Nederland gevlucht dan eerder verwacht. Momenteel staan bijna 95.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij gemeenten. Er zijn 76.000 bedden in de noodopvang in gebruik.