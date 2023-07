Informatie over digitale toegankelijkheid gebundeld

Overheden hebben sinds 5 jaar de wettelijke plicht om websites, intra- en extranetten en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Een nieuwe kennisbank van DigiToegankelijk bundelt alle informatie over digitale toegankelijkheid. Met veelgestelde vragen en praktische tips over de toegankelijkheidsnorm en wet- en regelgeving.

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het lezen, begrijpen en gebruiken van websites. Een duidelijke en begrijpelijk site of app maakt het verschil om mee te kunnen doen. DigiToegankelijk is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en biedt sinds dit jaar verschillende vormen van ondersteuning voor gemeenten op het gebied van digitale toegankelijkheid. Zoals trainingen en hulp van deskundigen.

Dashboard

Uit het Dashboard DigiToegankelijk blijkt dat overheidsorganisaties nog veel werk hebben te verzetten als het gaat om toegankelijkheid van websites en apps. Voor meer dan 10.000 overheidswebsites en -apps is nog geen toegankelijkheidsverklaring opgesteld, werd vorige maand bekend.

Handige kennisbank

DigiToegankelijk lanceert nu ook een Kennisbank. Een team van toegankelijkheidsexperts en redacteuren zorgt voor het antwoord op veelgestelde vragen en praktische tips, bijvoorbeeld over de toegankelijkheidsnorm (WCAG) en de wetgeving voor digitale toegankelijkheid.

Indeling

De informatie is ingedeeld per rol, zoals communicatiemedewerker, toezichthouder of bestuurder. Bijvoorbeeld welke bestuurlijke processen belangrijk zijn bij inrichten van intern toezicht en hoe je

video’s op een website digitaal toegankelijk maakt.

De eerste release bevat de helft van alle geplande content. De rest volgt de komende weken.