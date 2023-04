Opvangplekken asielzoekers na 1 juli nog niet rond

De opvang van nieuwe asielzoekers is in de periode na 1 juli nog niet rond, zei asielstaatssecretaris Van der Burg in een debat afgelopen week. ‘Tussen juli en oktober hebben we de boel nog niet dicht en zijn nog de nodige zaken te doen. De spanning zit ‘m in de zomer’. De spreidingswet blijft ondertussen een punt van discussie.

Tot 1 juli zouden er geen opvangproblemen moeten zijn, ‘als het lukt om met allerlei maatregelen 19.000 plekken extra erbij te krijgen,’ gaf Van der Burg aan tijdens een debat in de Tweede Kamer. In de zomerperiode is de instroom van asielzoekers altijd het hoogst terwijl er dan juist minder voorzieningen zijn om mensen op te vangen. Locaties zoals hotels, parken maar ook tenten worden dan voor andere zaken gebruikt. ‘Vanaf oktober vlakt de instroom af en in de winter zijn het makkelijkst plekken te regelen,’ zegt de staatssecretaris.

Ongeduldig

De Tweede Kamer is kritisch en ongeduldig over de haperende opvang en vreest dat mensen opnieuw buiten zullen moeten slapen bij het aanmeldcentrum Ter Apel, zoals vorige zomer gebeurde. Er was niet genoeg plek om iedereen onderdak te geven. Dit jaar verwacht het kabinet zeker 80.000 asielzoekers te moeten opvangen. Dat zijn er veel meer dan de ruim 30.000 structurele plekken die het COA nu heeft in asielzoekerscentra.

Spreidingswet

Het kabinet zet in op uitbreiding van de reguliere plekken met de Asielwet, ook wel spreidingswet genoemd. Die moet ertoe leiden dat de opvang evenwichtiger wordt verdeeld over Nederland. Gemeenten krijgen extra geld als ze veel mensen opvangen, maar weigerende gemeenten kunnen gedwongen worden tot opvang. Als dit gebeurt, kunnen gemeenten ook nog naar de rechter stappen, benadrukte de staatssecretaris. De wet gaat op zijn vroegst op 1 januari 2024 in, maar de beloning voor gemeenten die extra opvangplekken realiseren gaat nu al gelden.

Ongewijzigd

Oppositiepartijen vinden het ‘zorgelijk’ dat Van der Burg zijn wetsvoorstel ondanks flinke kritiek ongewijzigd naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo vindt de Raad van State dat de wet te complex en lastig uitvoerbaar is. Maar de bewindsman vindt de wet wel uitvoerbaar en ‘wellicht maken we de wet nog beter’ tijdens de behandeling door de beide Kamers. De Tweede Kamer gaat later dieper in op de spreidingswet.

Amv’s

Van der Burg denkt eraan om gemeenten ook extra te belonen als zij alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s) opvangen. Voor hen is opvang nu moeilijk te regelen, ook omdat zij onderwijs en begeleiding nodig hebben. Ook lastig is de noodopvang van alleenstaande mannen. Veel gemeenten willen alleen stellen en gezinnen opvangen. De bewindsman baalt daarvan omdat het ertoe leidt dat kinderen in grote noodopvanglocaties komen en vaak moeten verkassen omdat die tijdelijk zijn. Dat is volgens hem slecht voor hun welzijn en ontwikkeling.