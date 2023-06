Steeds meer smeerpalen met gratis zonnebrandcrème

De zomer lijkt al begonnen en de zon schijnt volop. Dat betekent goed insmeren. Een toenemend aantal gemeenten verstrekt daarom gratis zonnebrandcrème in de strijd tegen verbranding en huidkanker.

Op steeds meer plekken in Nederland verschijnen tappunten om je gratis in te smeren. Verschillende gemeenten werken hier actief aan mee en plaatsen zogenoemde ‘smeerpalen’. Huidkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten en het aantal jaarlijkse diagnoses blijft stijgen. Zon en verbranding zijn belangrijke oorzaken, aldus het KWF. Daarom plaatsen meerdere gemeenten sinds vorig jaar zonnebrandpalen, zoals Zuidplas.

Heb jij hem al gespot?



Op het strand aan de Zevenhuizerplas nabij de Strandgaper staat nu een slimme zonnebrandpaal. Je kunt je hier gratis insmeren én hij toont wanneer je moet smeren. Wethouder @FransKlovert nam de paal afgelopen vrijdag officieel in gebruik.#watertuin pic.twitter.com/YLoCBazSzu — Beleef Zuidplas (@BeleefZuidplas) July 11, 2022

Smeerpalen met zonnebrandcrème

Gemeenten onderschrijven het belang van goed insmeren en stellen steeds vaker gratis zonnebrandcrème beschikbaar, via verschillende aanbieders. Zij voorzien niet alleen gemeenten, maar ook festivals, scholen en sportclubs van smeerpalen. De palen met gratis zonnebrandcrème worden veelal geplaatst op recreatieplekken zoals pierenbadjes in een park, of bij strandopgangen.

Kankeratlas

Logischerwijs zijn het vooral kustgemeenten die zonnebrandpalen plaatsen. In veel kustgebieden komt meer huidkanker voor dan gemiddeld, zo blijkt uit de Nederlandse Kankeratlas. Dat kan verschillende oorzaken hebben zoals meer blootstelling aan de zon en een sterkere zonkracht langs de kust. In de atlas is de impact te zien van de ziekte per regio. Het geeft overheden en beleidsmakers beter inzicht in geografische verschillen wat betreft het aantal kankerdiagnoses en mogelijke oorzaken. Hiermee kunnen lokale en regionale preventiebeleidsmaatregelen worden genomen om de verschillen te verkleinen en de kans op de ziekte te reduceren.

Smeren, smeren, smeren

Velsen startte in 2022 met verschillende kleine dispensers en heeft deze zomer ook grote zonnebrandpalen geplaatst. Die werken op zonne-energie en geven bezoekers insmeeradvies. Het apparaat meet de hoogte van de UV-index, het risico om te verbranden, en bevat zonnebrandcrème (SPF30) die de huid beschermt tegen UVA en UVB. Komende tijd worden er nog meer grote en kleine dispensers geplaatst in Velsen. Daarnaast wil de gemeente kleine dispensers beschikbaar stellen voor horeca, sportverenigingen, bouw- en buitenplaatsen.

Ook Schagen plaatste een smeerpaal. Deze is te vinden bij een strandopgang en wordt onderhouden door een nabijgelegen drogist. ‘Het motief om de paal te plaatsen ligt in de ernst van de gevolgen van overmatig zonnen,’ zo verklaart de gemeente.

In de Noord-Hollandse gemeente Bergen staat bij meerdere strandopgangen een zonnebrandpaal. Die geeft met een druk op de knop automatisch een afgepaste hoeveelheid crème, in samenwerking met verzekeraar Zilveren Kruis. De zonnebrandpaal registreert ook hoe vaak en hoeveel mensen crème afnemen en bij welke weersomstandigheden. Deze gegevens leveren inzichten op en worden onder andere gedeeld met het KWF, om in te kunnen zetten voor een bewustzijnscampagne.

‘Beter beschermd van de zon genieten’

Ook Katwijk test deze zomer met zonnebrandpalen. Ze zijn gevuld met zonnebrandfactor 30 zonder parabenen (conserveringsmiddelen). ‘Het kost geld, een paar duizend euro, maar we vinden de gezondheid van onze inwoners en bezoekers heel belangrijk,’ vertelt wethouder Jacco Knape aan de NOS. ‘We zien dat toeristen en onze eigen inwoners onbeschermd van de zon genieten. In Katwijk is dat bovengemiddeld veel en dat is niet goed.’