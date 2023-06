Gemeenten vallen in de smaak als werkgever

De gemeente is een populaire werkgever. Een kwart van de beroepsbevolking wil er desgevraagd werken, zo blijkt uit imago-onderzoek in opdracht van A&O fonds Gemeenten.

Gemeenten, staan net als veel andere organisaties, voor een enorme uitdaging in de arbeidsmarkt van nu. Juist daarom is het belangrijk om te weten wat de positie van de gemeente is als werkgever, zo is de gedachte. A&O fonds Gemeenten liet daarom employer branding onderzoek doen. ‘Het onderzoek biedt aanknopingspunten om het werkgeversimago van de gemeenten nog verder te versterken,’ schrijven de onderzoekers.

Record nieuwe medewerkers

Uit de recente personeelsmonitor van A&O fonds bleek dat er afgelopen jaar een netto groei van 4 procent was aan nieuwe medewerkers. ‘Historisch,’ aldus het fonds. Eind december waren er 179.380 medewerkers in dienst bij gemeenten, waarvan 83 procent verwacht dat de bezetting dit jaar verder zal toenemen. Een kanttekening is op zijn plek, want of dit gaat lukken, hangt volgens de deskundigen af van ‘ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de bezuinigingen en extra taken die op gemeenten afkomen’.

Voorkeur kleine gemeente

Dat de gemeente een populaire werkgever, is een goede eerste stap voor de werving. Na de Rijksoverheid werken de ondervraagden namelijk het liefst bij een gemeente. Een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking zou willen werken bij de lokale overheid. De voorkeur gaat daarbij uit naar een kleine gemeente, het liefst een die dichtbij huis is.

Goede arbeidsvoorwaarden

Saai, traag en bureaucratisch; dit beeld kleeft sterk aan de gemeente als werkgever. Maar daar tegenover staat dat de goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en de goede werk-privé balans het werken bij een gemeente voor veel mensen aantrekkelijk maakt. Ook maatschappelijke relevantie is een pré bij de keuze voor de gemeente als werkgever.

Ontwikkelmogelijkheden

Bij ongeveer de helft van de beroepsbevolking heerst er onduidelijkheid over de doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden als je werkt bij een gemeente. Ook verwacht de meerderheid van de ondervraagden niet direct inhoudelijk interessant werk en zelfstandigheid. Voor werkzoekenden kunnen dit juist belangrijke aspecten zijn bij de keuze voor een werkgever.

Advies voor arbeidscommunicatie

Het fonds geeft in het rapport verschillende adviezen om als gemeente te laten zien welke voordelen er zijn en wat de gemeente onderscheidt van andere werkgevers. Zo is het volgens hen slim om in arbeidscommunicatie de parels van de gemeente als werkgever te benadrukken.

Dus goede arbeidsvoorvoorwaarden en een goede werk privébalans. Laat daarnaast ook zien dat de gemeente wel degelijk inhoudelijk en interessant werk en zelfstandigheid biedt in een omgeving waar doorgroeien mogelijk is.

Maatschappelijk relevant

Profileer je ook als maatschappelijk relevante werkgever: communiceer dat dit werk ertoe doet, en dat het bijdraagt aan een veilige leef- en woonomgeving. Stimuleer medewerkers om als ambassadeur hun ervaringen met werken bij de gemeente te delen. En breng in vacatureteksten en op de site naar voren wat de sterke punten zijn van de gemeente als werkgever.