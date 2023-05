Stijging ziekteverzuim speelt niet alleen gemeenten parten

Het ziekteverzuim onder gemeentemedewerkers steeg vorig naar een recordhoogte van 6,7 procent. In 2021 was dit nog 5,8 procent. Maar lokale overheden vallen hiermee landelijk niet uit de toon.

‘Nooit eerder was het ziekteverzuimpercentage zo hoog. Deze stijging zien we bij alle gemeentegrootteklassen,’ zo meldt A&O fonds Gemeenten in de jaarlijkse Personeelsmonitor. Kleinere gemeenten blinken traditioneel uit met een lager dan gemiddeld verzuim, maar vorig jaar maakte aan die uitzonderingspositie, door een groei van 5,3 naar 6,7 procent.

Hoger dan gemiddeld

‘Het landelijke ziekteverzuim steeg van 4,9 procent in 2021 naar 5,6 procent in 2022. Bij organisaties met meer dan honderd medewerkers ging het percentage hard omhoog, van 5,5 procent naar 6,3 procent,’ stelt A&O fonds relativerend. ‘Het ziekteverzuim bij gemeenten ligt daarmee weliswaar nog altijd hoger dan het landelijke gemiddelde, maar het verschil is vrijwel hetzelfde gebleven.’

Vergelijking ziekteverzuim gemeenten en landelijk, uit Personeelsmonitor gemeenten.

De landelijke stijging is onder meer het gevolg van werknemers die thuisblijven wegens corona-achtige klachten. Het landelijke ziekteverzuim in het openbaar bestuur lag in 2022 overigens op 6,1 procent, een half procentpunt lager dan bij gemeenten.

Piept en kraakt door werkdruk

Ondanks de landelijke trend zouden de laatste cijfers een indicatie zijn dat het ‘piept en kraakt’ bij gemeenten. Hoge werkdruk staat bijna overal op de kaart als een serieus probleem op de werkvloer. Desondanks nam nog maar de helft van de gemeenten maatregelen daartegen. Het aantrekken van extra medewerkers geldt als logische oplossing om de stress van het werk en daarmee het verzuim terug te dringen.

Het ‘instroompercentage’ van nieuwe medewerkers kwam vorig jaar op 15,9 procent, ‘en is daarmee flink toegenomen ten opzichte van eerdere jaren’. Daar komt nog bij dat de uitstroom afnam, van 8,8 procent in 2021 naar 8,3 procent in 2022. ‘Deze daling lijkt voornamelijk te komen door de groep 60-plussers. Zo is een kleiner deel naar pensioen uitgestroomd in vergelijking met voorgaande jaren.’

Formatiegroei ook historisch

Niet alleen het ziekteverzuim, maar ook de netto groei van 4 procent nieuwe medewerkers afgelopen jaar is historisch, aldus A&O fonds. Eind december waren er 179.380 medewerkers in dienst bij gemeenten, waar 83 procent verwacht dat de bezetting dit jaar verder zal toenemen.

Of dit gaat lukken, hangt volgens de deskundigen af van ‘ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de bezuinigingen en extra taken die op gemeenten afkomen’.