Onderzoek: roddelen, pesten en intimidatie op werkvloer Enschede

Op de werkvloer van de gemeente Enschede heerste lange tijd een sociaal onveilig klimaat. Dat concludeert bureau Berenschot in een onderzoek naar de werkcultuur op de afdeling juridische zaken. Er was op die afdeling onder meer sprake van roddelen, pesten, intimidatie en groepsvorming.

Naar aanleiding van diverse signalen de afgelopen anderhalf jaar over de werkcultuur besloot het college van Enschede eind 2022 om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Berenschot stelt in het rapport van het cultuuronderzoek sociale veiligheid dat de gemeente weliswaar regelingen heeft voor meldingen van ongewenst gedrag en misstanden, maar dat het in de praktijk lang duurde voordat die werden afgehandeld.

Gebagatelliseerd

Ook ging bijvoorbeeld pestgedrag soms jarenlang door. ‘Het roept het beeld op dat signalen worden gebagatelliseerd,’ aldus de onderzoekers. Volgens hen hebben veel medewerkers zich daardoor niet gehoord of juist onveilig gevoeld.

Sfeer beter

De onderzoekers zeggen dat de sfeer op de afdeling juridische zaken inmiddels beter is, omdat enkele medewerkers die een rol speelden in de sociale onveiligheid ‘momenteel afwezig’ zijn en doordat in 2019 een nieuw afdelingshoofd is aangesteld. Desondanks is volgens de onderzoekers duidelijk dat alle soorten ongewenst gedrag aangepakt moeten worden. De komende maanden moet daar ‘fundamenteel aandacht’ voor zijn.

Aanbevelingen

In het rapport staan aanbevelingen om de verziekte sfeer op de afdeling aan te pakken op de korte en middellange termijn. ‘Zoek als eerst een oplossing voor de mensen die nu thuis zitten. Per individu moet er een knoop worden doorgehakt hoe te handelen. Aan deze situatie moet echt snel een einde komen,’ aldus de onderzoekers. ‘Hecht de concrete signalen van sociale onveiligheid binnen JZ af; luister naar deze mensen, zorg dat ze er een plek aan kunnen geven. Het gaat niet om oplossen, maar om erkenning’.

Plan van aanpak

Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het onderzoek van Berenschot goede aanknopingspunten biedt voor verbetering. Voor een deel van de adviezen wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. Een aantal aanbevelingen hoeft daar niet op te wachten, ‘die worden vanzelfsprekend direct opgepakt,’ aldus het college.