De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft Enschede een boete van 600.000 euro, omdat de gemeente wifi-tracking gebruikte in de binnenstad op een manier die niet mag. Daardoor was het mogelijk winkelend publiek en mensen die in de binnenstad wonen of werken te volgen. De gemeente kan zich niet vinden in de uitspraak en kondigt bezwaar aan. ‘Wij volgen... lees verder