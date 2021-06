Provinciale Reservepool met stembureauleden

De Provinciale Reservepool is een bestand met stembureauleden, waar gemeenten een beroep op kunnen doen tijdens de verkiezingsdagen, mochten zij om welke reden dan ook een tekort aan stembureauleden hebben.

Segment heeft speciaal hiervoor een online leerplatform ontwikkeld, met daarop alle informatie die nodig is om volwaardig stembureaulid te worden. Ruim 2000 mensen gaven zich op als reserve stembureaulid te worden, volgden de training op het online leerplatform en maakten het bijbehorende online examen.

Uitdaging

Opleidingsadviseur Burger- en Publiekszaken Lia Dekker van Segment vertelt: ‘Het was voor de Tweede Kamerverkiezingen best een uitdaging om, in de korte tijd die we hadden, zoveel mensen op te leiden. Door de stroom van nieuwe regelgeving kon het maken van bijbehorend lesmateriaal pas laat starten.

‘Dit gold zowel voor ons als voor het ministerie. Toch hebben we de klus geklaard en het voelt fantastisch om deze bijdrage te hebben kunnen leveren. Verkiezingen zijn het fundament van onze democratie; wij laten onze stem horen. Dat is essentieel, maar al helemaal in de tijd waar we ons nu in bevinden.’

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. De eerste opleidingsvragen op het gebied van verkiezingen komen alweer bij ons binnen, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht.

