In 2021 viert Segment zijn 25-jarig bestaan! Speciaal voor deze gelegenheid heeft directeur Nico van Dijk samen met NVVB-voorzitter Simon Rijsdijk een podcast opgenomen over vijfentwintig jaar opleiden binnen de publieke sector. Verleden, heden en toekomst van het opleiden, burgerzaken en beide organisaties komen aan bod in dit boeiende gesprek onder leiding van Peter van den Hout. Met dank aan SkillsTown voor de techniek!