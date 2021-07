Minister: terugkeergarantie werknemers na politieke uitstap

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken pleit voor een ‘terugkeergarantie’ naar hun oude baan voor alle werknemers die de politiek in gaan. Onder andere het raadslidmaatschap moet zo aantrekkelijker worden. ‘De verwachting is dan dat meer mensen een tijdelijke overstap naar een politieke functie zullen maken.’

Dat schrijft Ollongren in een brief aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVV), zo meldt deze belangenbehartiger. ‘Geschikte kandidaten uit het bedrijfsleven en de non-profitsector zijn vaak niet bereid hun opgebouwde rechten en vooruitzichten als werknemer prijs te geven voor een onzeker bestaan in de politiek,’ redeneert de minister. ‘Daarom kan politiek verlof met een terugkeergarantie voor alle werknemers politieke functies toegankelijker en aantrekkelijker maken.’

Van groot belang

Ollongren zou nu bekijken of een dergelijk verlof met terugkeergarantie wettelijk voor alle werknemers kan worden geregeld. ‘Zo kan een gelijk speelveld worden gevormd voor alle werknemers die actief willen worden in de politiek,’ merkte ze op richting de NVV. Voldoende aanwas van geschikte kandidaten voor een politieke functie is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het functioneren van onze democratie, onderstreept de minister.

Versoberingen

Opvallend is dat de regelingen voor ‘politiek verlof’ van ambtenaren juist zijn versoberd als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die in 2020 in werking trad. Herstel van de oude verlofregelingen zou volgens de minister echter kunnen bijdragen aan ‘de aantrekkelijkheid van het politiek ambt’. Ambtenaren hebben nu net als andere werknemers wel ‘recht’ op verlof voor politieke onderbrekingen, maar ze moeten hier samen met de werkgever uit zien te komen.

Gebruik beperkt

De minister wil in de aanloop naar de raadsverkiezingen gemeenten en andere werkgevers wijzen op die bestaande mogelijkheden voor politiek verlof, zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Uit onderzoek in opdracht van de raadsledenvereniging blijkt overigens dat hiervan in de praktijk niet veel gebruik wordt gemaakt. Ongeveer de helft van de raadsleden komt er potentieel voor in aanmerking, maar de belangstelling blijft beperkt tot ruim een derde van die groep. Werknemers horen volgens de vereniging ook wel dat het ‘niet handig’ is voor het werk en de carrière om tijdelijk voor de politiek te kiezen.