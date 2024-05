Gemeenten ontwikkelen passende seniorenhuisvesting

Ouderen blijven langer in hun eigen huis wonen. Gemeenten spelen daar op in. Zo ontwikkelen Amsterdam en Rotterdam nieuwe woonzorgconcepten, die mensen in staat stellen zo lang mogelijk veilig en prettig thuis te wonen.

De vergrijzing, het woningtekort en het grote personeelstekort in de zorg stellen gemeenten de komende jaren voor een forse uitdaging. Er zal meer passende huisvesting nodig zijn voor ouderen. In Amsterdam en Rotterdam staat de ontwikkeling van een aantal zogenoemde Lang Leven Thuisflats en Thuisplusflats op het programma.

Amsterdamse seniorenwoningen

De groep Amsterdamse senioren groeit de komende jaren door, zo schrijft de gemeente. Tot 2040 komen er 58.000 mensen van boven de 65 jaar bij. Een kwart van de huishoudens is dan 65+. Ook verdubbelt het aandeel 85-plussers.

Van de 65-plussers woont ongeveer 60 procent in een huis dat niet volledig vrij toegankelijk is. Een nieuwe aanpak voor de huisvesting van senioren is daarom hoognodig, aldus de gemeente. ‘Om langer zelfstandig (thuis) wonen mogelijk te maken is het belangrijk om woonzorgconcepten te ontwikkelen. De ouderenwoningen moeten zoveel mogelijk geclusterd zijn om zorg en ondersteuning efficiënt te kunnen leveren. Ook dienen de woonzorgcomplexen te beschikken over voldoende ruimte voor ontmoeting in en met de buurt.’

Lang Leven Thuisflats

Amsterdam wil de komende jaren 20 tot 30 Lang Leven Thuisflats realiseren. Dit zijn seniorenflats die door bouwkundige aanpassingen geschikt zijn om langer zelfstandig in te wonen. Daarnaast bieden ze zorgfuncties en gezamenlijke activiteiten voor de bewoners aan. Bestaande gebouwen en appartementen worden hiervoor aangepast met voorzieningen zoals liften, verstelbare wasbakken en wandbeugels in de douche. Ook wordt er in de Thuisflats gezorgd voor een vast team van zorg- en welzijnsmedewerkers dat kan helpen, bijvoorbeeld bij het aantrekken van steunkousen.

Zorgzame buurten

Amsterdam wil met deze flats bouwen aan zorgzame buurten. Wethouder Scholtes (Zorg): ‘Hoe zorgen we ervoor dat alle ouderen veilig, prettig en zelfstandig in de stad kunnen blijven wonen, bij voorkeur in hun eigen omgeving? En ook als ze intensieve zorg nodig hebben? Dat kan als we bouwen aan zorgzame buurten: dat zijn buurten waar mensen naar elkaar omkijken, waar zorg op maat wordt geleverd, en waar mensen iets te doen hebben en elkaar kunnen ontmoeten.’

Thuisplusflats in Rotterdam

Rotterdam ontwikkelde een soortgelijke woonvorm. De gemeente realiseerde al een aantal zogenoemde Thuisplusflats. In zo’n flat kunnen Rotterdammers vanaf 55 jaar zelfstandig wonen in een (sociaal) huurappartement met activiteiten, zorg en ondersteuning binnen handbereik. Het gaat om inwoners die vitaal zijn of een lichte tot matige zorgvraag hebben. Elke flat heeft een gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten, zoals samen bewegen of eten. De afgelopen jaren zijn er in de gemeente 6 bestaande seniorencomplexen omgevormd tot een Thuisplusflat. Dit jaar komen er 20 bij, verspreid over verschillende wijken.

Woonduur van ouderen

Het CBS deed recent onderzoek naar woonduur. Begin 2023 was de doorsnee woonduur gemiddeld het hoogst bij 78-jarigen. Zij woonden op dat moment gemiddeld bijna 25 jaar op hun huidige adres. Bij minstens 1 op de 8 tachtigplussers was dit zelfs 50 jaar of langer, zo blijkt uit de data.

De huizen waarin tachtigers veelal wonen, voldoen niet altijd meer aan de eisen van toegankelijkheid en veiligheid. Ook zijn die huizen vaak (te) groot en zouden de bewoners om die reden zelf ook best willen verhuizen. De vraag is dan waar naar toe, omdat betaalbare kleinere (huur)huizen schaars zijn. Hier kunnen gemeenten op in springen zoals nu onder meer in Amsterdam en Rotterdam al gebeurt.

Doorstroming van senioren naar een ander huis kan ook een deel van de oplossing zijn voor de schaarste op de woningmarkt, zo schreef ook Platform31 recent. Zij laten immers vaak grotere (gezins)huizen achter. De organisatie ontwikkelde hiervoor een toolkit. Verschillende gemeenten proberen intussen de doorstroom van senioren te stimuleren en te faciliteren met verhuishulp en -regelingen.