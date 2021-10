Podcast – Rechtmatigheid implementeren in de organisatie

Eric Roels en Monique Blijenburg van de BAR-gemeenten schetsen in deze podcast een beeld van de stappen die in de organisatie gezet zijn om vanaf 2022 door het college een goede rechtmatigheidsverantwoording af te leggen.

De zogeheten BAR- gemeenten, een samenwerking van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, bereiken mooie resultaten met de rechtmatigheidsverantwoording. Het traject van de rechtmatigheid is nog in volle gang. Inmiddels wordt het volledig gedragen door de organisatie.

Praten over praktijkervaringen

Monique Blijenburg gaat in op het hele traject. Ze praat de luisteraar bij over haar persoonlijke ervaringen, van voorbereiding tot heden. Zo is veel aan het draagvlak gewerkt, maar ook aan het op orde brengen van processen. Eric Roels vertelt vanuit zijn rol als leidinggevende. In de podcast hoor je wat hij heeft gedaan, samen met de controlunit en de organisatie.

Processcan

Om te bepalen waar de BAR-gemeenten nu precies staan met de rechtmatigheid, gebruiken ze de Processcan van Segment. Een mooi hulpmiddel om te beoordelen hoe de processen ervoor staan. De conclusie is dat de BAR- gemeenten al veel op orde hebben maar er nog verbeteringen mogelijk zijn onder andere. in het traject van de beheersing van de risico’s.

Beluister de weg van de BAR-gemeenten naar de rechtmatigheidsverantwoording hier.