‘Hybride’ les laat deelnemer kiezen tussen fysiek of virtueel

Hybride les is in opkomst. Ook voor gemeentemedewerkers die opleidingen bij Segment volgen. Maar, wat is eigenlijk hybride les? Opleidingskundige Marike Grond vertelt.

Marike, je bent opleidingskundige bij Segment. Waar hou jij je zoal mee bezig?

‘Mijn naam is Marike Grond en mijn werkzaamheden als opleidingskundige bij Segment zijn erg breed. De docenten van Segment kunnen bij mij terecht voor alle vragen die te maken hebben met leren, zoals het gebruik van werkvormen, inzet van de digitale leeromgeving en het gebruik van een virtueel klaslokaal. Ook ondersteun ik docenten bij het ontwikkelen van een cursus of training. Verder geef ik een didactische training aan docenten die nieuw zijn bij Segment. Geen dag is hetzelfde!’

Wat is hybride lesgeven?

‘Hybride lesgeven is een vorm van lesgeven waarbij de deelnemers zelf kunnen kiezen of ze fysiek of virtueel deelnemen aan een cursus. In het fysieke klaslokaal staan een camera en microfoon, zodat deelnemers ook vanuit huis mee kunnen doen aan de cursus.’

Wat zijn de voordelen van Hybride lesgeven?

‘Dat deelnemers dus een keuze hebben tussen fysiek of virtueel. Deelnemers die verder weg wonen of wegens corona mogen deelnemen aan een fysieke cursus, kunnen hierdoor gewoon meedoen aan een training. Veel mensen willen juist weer graag fysiek deelnemen aan een cursus. Ook dit is mogelijk. Iedereen kan meedoen.’

Wat zijn de uitdagingen bij deze mengvorm van lesgeven voor de docent?

‘Vooral dat die docent op twee plekken tegelijk moet zijn; in het fysieke klaslokaal én in het virtuele klaslokaal. De docent moet zijn aandacht verdelen over de fysieke en virtuele groep én de werkvormen hierop laten aansluiten. Zo moeten we voorkomen dat de deelnemers thuis alleen maar toeschouwer zijn van de cursus.’

Hoe heb je de docent daarop voorbereid? Hoe zijn jullie te werk gegaan?

‘Eerst is de locatie bekeken en vastgesteld waar de camera komt te staan. Zodat de deelnemers thuis de fysieke deelnemers en de docent goed kunnen zien. Vervolgens hebben we het lesprogramma passend gemaakt voor een hybride les. Combinatieleren is een vorm van leren waarin gebruik wordt gemaakt van e-tools en virtuele klaslokalen naast de fysieke bijeenkomsten.’

Hoe zie jij de toekomst van opleiden voor je?

‘Door de coronacrisis heeft online leren een grote sprong gemaakt. Net als online vergaderen is dit niet meer weg te denken, ook niet bij opleiders. Toch zie je dat mensen behoefte hebben aan fysiek contact en netwerken. In de toekomst zie ik daarom een rijk gevuld leerlandschap gloren: zowel fysiek als online, met gebruik van afwisselende werkvormen. Alle deelnemers zijn actief betrokken en kunnen hun nieuwe kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk.’