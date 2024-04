Driedaagse opleiding AI & Gemeente

Ben jij werkzaam bij een gemeente en wil je je verdiepen in de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt? Ben je geen IT-specialist, maar wil je toch weten hoe je AI optimaal en verantwoord integreert in jouw gemeente?

De 3-daagse opleiding AI & Gemeente combineert theorie en praktijk. Je maakt kennis met AI, machine learning, advanced analytics, algoritmes, ChatGPT.

Wat is nou wél en vooral ook niet AI en welke verschillende types zijn er? Wat zijn ontwikkelingen, kansen en bedreigingen als het gaat om wet- en regelgeving, ethische vraagstukken en privacy? Wat is de impact ervan op de gemeentelijke organisatie?

Programma

Dag 1: Toepassingen, verschijningsvormen en impact van AI (4 juni)

Dag 2: Hoe maak je AI tot een succes & Ethiek (11 juni)

Dag 3: Wet- en regelgeving & Build your own AI (25 juni)

Bekijk de gedetailleerde invulling per dag >

Speciaal voor gemeenten

Uniek aan deze opleiding is dat deze helemaal is gericht op de toepassing van AI in gemeenten. Geen generieke informatie dus, maar theorie en casuïstiek zijn toegesneden op processen, beleidsontwikkelingen en wettelijke kaders die relevant zijn voor Openbare Orde & Veiligheid, Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein en gemeentelijke bedrijfsvoering.

Wat biedt de opleiding jou?

Na het volgen van de 3-daagse opleiding AI & Gemeente:

Beschik je over een solide basiskennis van AI, machine learning, advanced analytics en algoritmes;

Weet je aan welke regels je moet houden voor de AI-toepassingen;

Ken je de organisatorische en technische randvoorwaarden om AI tot een succes te maken;

Begrijp je het ethische kader van AI-toepassingen, kan je het toepassen en weet je valkuilen te herkennen en ondervangen;

Ben je in staat de impact van AI op jouw organisatie te beoordelen.

Voor wie?

Iedereen die de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie wil verkennen en/of benutten in zijn/haar gemeentelijke organisatie, zoals managers, organisatieadviseurs, juridische en beleidsmedewerkers.

Technische- of ICT-kennis is niet nodig, wel wordt uitgegaan van minimaal HBO-denkniveau.

Ontdek meer over AI binnen gemeenten: