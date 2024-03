Whitepaper AI & (lokale) overheden

Artificial Intelligence (AI) is de laatste 10 jaar al sterk in opkomst. Sinds eind vorig jaar, met de release

ChatGPT, is AI tastbaar geworden voor iedereen. Welke kansen biedt AI voor (lokale) overheden en wat vraagt het om ze te benutten? Je leest er alles over in deze nieuwe whitepaper.

Krijg antwoord op vragen als:

Hoe werkt AI?

Hoe pak ik de invoering van artificial intelligence in mijn organisatie aan?

En krijg meer informatie over:

Slechte data zorgt voor slechte AI

Responsible AI: het belang van goede wetgeving

Responsible AI: ethische overwegingen

Kansen voor Nederlandse overheden

Deze whitepaper wordt je aangeboden door Sdu en Dutch AI.