Opleidingen Omgevingswet voor Twentse gemeenten

Segment is onlangs bij verschillende Twentse gemeenten met opleidingen over de Omgevingswet gestart. De scholing richt zich op medewerkers uit alle lagen van de organisatie.

Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Nu bestaan er nog verschillende wetten naast elkaar, maar een groot deel van die wetten en aanverwante regelgeving verdwijnt. Deze worden geïntegreerd in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regels. Voor gemeenten betekent dat bijvoorbeeld één omgevingsplan, in plaats van de vele bestemmingsplannen. Hierbij zal participatie van inwoners een belangrijke rol spelen.

Alle groepen medewerkers

De trainingen richten zich op medewerkers uit alle lagen van de gemeente. Denk aan toezichthouders en handhavers, vergunningverleners, medewerkers van het klantcontactcentrum (KCC ), beleidsmedewerkers, projectleiders en juristen. Deze groepen medewerkers krijgen allemaal met de Omgevingswet te maken. Segment zorgt dat ze elk op hun eigen manier goed voorbereid zijn voor de wet die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt.

Onder leiding van docenten met jarenlange praktijkervaring, worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Inhoud van de Omgevingswet en de vier Algemene Maatregelen van Bestuur

Digitalisering, invoeringsspoor/ overgangsrecht en bruidsschat

Omgevingsvisie en plan, omgevingsvergunning en participatie

Gedrag en competenties

Ook worden de vaardigheden van medewerkers aangescherpt. Zo bevat het traject een training ’Verandering in houding en gedrag en competenties’. Bijna 600 medewerkers van de Twentse gemeenten verwerven hiermee de deskundigheid die nodig is voor de juiste uitvoering van de nieuwe Omgevingswet.

Segment is dankbaar voor de opdracht, die via een aanbesteding in april is gewonnen. We zijn trots dat we dit aanbestedingstraject bij de Twentse gemeenten mogen uitvoeren!

Opleidingen Omgevingswet

