De coronacrisis heeft veel impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept bestuurders op om met hen het gesprek aan te gaan.

De coronaperiode treft de jeugd hard. De sociale impact van de maatregelen is voor hen groot. Scholen zijn opnieuw dicht zijn en veel activiteiten zijn afgelast: veel jongeren raken meer uit zicht. De VNG maakt zich daarom hard voor meer dialoog tussen een gemeente en haar jeugd. Het is volgens de koepel voor gemeenten een grote uitdaging om in contact en verbonden te blijven met deze jonge inwoners. ‘De huidige crisissituatie vraagt erom te doorgronden en goed te begrijpen wat er écht speelt, en samen goed zicht te krijgen op de aanpak van urgente problemen én bredere vragen die spelen tussen de verschillende generaties.’

Oproep tot dialoog

De koepelorganisatie roept gemeentebestuurders op om in gesprek te gaan. Juist ook met kinderen en jongeren die normaal niet actief van zich laten horen en via gebruikelijke wegen worden bereikt. ‘Deze dialoog biedt een kans om hulpvragen te formuleren en delen, naar elkaar te luisteren en samen te kijken naar duurzame oplossingen. Waar liggen individuele en collectieve behoeften? Waarover maken ze zich zorgen? Hoe kunnen we deze crisissituatie het beste samen doorkomen? ’

‘Zet die noodzakelijke extra stap’

Eelco Eerenberg, portefeuillehouder Jeugd, VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, over de beoogde opbrengst: ‘De bedoeling van deze oproep is om die noodzakelijke extra stap te zetten. Wij willen dat de uitkomsten van deze gesprekken niet vrijblijvend zijn, maar leiden tot vervolgacties, zowel in gemeenten zelf als op landelijk niveau.’ In de week van 1 tot 5 februari geeft de VNG ‘een grote boost’ aan de dialoog. Meer informatie en handvatten hiervoor staan halverwege januari op de site van de koepelorganisatie.

Perspectief in coronatijd

Een werkgroep van de VNG brengt onder voorzitterschap van burgemeester Paul Depla (Breda) de sociale gevolgen van de coronacrisis voor jongeren in beeld. Begin december riepen zij gemeenten nog op jongeren serieus te nemen en perspectief te bieden in coronatijd door onder meer activiteiten te organiseren.

Verschillende gemeenten namen het initiatief om de decembermaand voor jongeren wat leuker te maken. Het kabinet stelde in december 58,5 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten hebben met dit zogeheten Jeugdpakket meer mogelijkheden voor activiteiten en ontmoetingen binnen de geldende beperkingen. Naar aanleiding van de strengere maatregelen in december zei de commissie-Depla: ‘Kijk vooral naar wat lokaal wél kan’. En inderdaad, ondanks de lockdown konden veel van de geplande activiteiten doorgaan.