Activiteiten voor jeugd kunnen doorgaan tijdens lockdown

Foto: De Leidse Burcht

De huidige lockdown levert nieuwe uitdagingen op voor gemeenten om voor en met jongeren veilige activiteiten te organiseren die meer perspectief bieden in coronatijd. Voor jeugd tot 18 jaar zijn sportactiviteiten in de buitenlucht onder begeleiding nog steeds mogelijk. Daarnaast kunnen ook online activiteiten en -evenementen doorgaan.

Het kabinet stelde half december 58,8 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een Jeugdpakket. Daarmee kunnen gemeenten onder meer activiteiten voor jongeren in coronatijd organiseren. Ondanks de lockdown die vorige week inging, kunnen veel geplande activiteiten doorgaan. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roept gemeenten op ‘om goed te kijken naar elkaars creatieve ideeën en in gesprek te blijven met jongeren over waar ze zelf behoefte aan hebben’.

Sport en indoor activiteiten

Voor jeugd tot 18 jaar zijn sportactiviteiten in de buitenlucht onder begeleiding nog steeds mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de Wintergames, voetbaltoernooien en het openstellen van sportverenigingen voor leden en niet-leden. Ook kunnen jongerenwerkers indoor activiteiten organiseren , voor kwetsbare jongeren uit achterstandswijken of risicogroepjongeren. Dat kan in de gebruikelijk jongerenwerklocaties zoals buurthuizen en wijkcentra.

Online activiteiten

Daarnaast kunnen ook online activiteiten en evenementen doorgaan. Voorbeelden hiervan zijn gamewedstrijden, nieuwsjaarquiz Join Us en digitale ontmoetingsplekken, zoals de Leidse Burcht. Via de Leidse Burcht organiseren jongeren speurtochten, online-dancefeesten en verkiezingsdebatten.

‘Zo bied je echt een beetje perspectief in deze soms uitzichtloze tijd,’ aldus Blokhuis. ‘Ik weet dat er heel veel gemeenten zijn die net als Leiden heel hard werken om mooie dingen voor hun jongeren te realiseren. Door van elkaar en van jongeren te leren wat het beste werkt, heb ik er goede hoop op dat er in korte tijd veel voor elkaar wordt gebokst.’

Voorbeelden

Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn inmiddels zo’n 30 ideeën en projecten verzameld waar gemeenten aan werken in het kader van het Jeugdpakket. Het NJi stelde een praktisch stappenplan op hoe je dit kunt aanpakken. Gemeenten krijgen het budget in januari uitgekeerd. Het is de bedoeling dat het wordt ingezet voor activiteiten vanaf Kerstmis tot april.

Streep door challenge

Toch gaat niet alles door. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een streep gezet door de ‘Oud en Nieuw Challenge’. In de wedstrijd zouden creatieve ideeën om oud en nieuw op een leuke manier te vieren, beloond worden. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen stopt de wedstrijd. MidwinterMokum, met sport-, spel en creatieve activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ‘die het het hardste nodig hebben’, gaat op kleine schaal wel door.