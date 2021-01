Het nieuwe jaar inluiden: met een online receptie of lasershow

Hoe bereik je inwoners in coronatijd voor de beste wensen, nu een fysieke nieuwjaarsbijeenkomst niet tot de mogelijkheden behoort? Deze gemeenten bedachten een alternatief om het nieuwe jaar in te luiden.

Het werd in 2020 veel gebruikt: de online videoboodschap. Veel gemeenten zetten het middel ook in om inwoners van de beste wensen te voorzien. Een greep uit de voorbeelden. In Utrecht is de toespraak van burgemeester Sharon Dijksma online te bekijken, samen met een video met een terugblik op 2020. Ook de gemeente Hardenberg gebruikt video voor een nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. In sommige gemeenten komen ook de de wethouders aan het woord, zoals in Sittard Geleen. De gemeente Kampen deelt het videopodium met lokale organisaties.

Online recepties en -bijeenkomsten

Op verschillende plekken vindt de nieuwjaarsbijeenkomst toch doorgang, maar dan online en vaak in aangepaste vorm, zoals in Leeuwarden. In Leusden hebben inwoners ook een rol in de online nieuwjaarsbijeenkomst 2021. De gemeente Raalte beloont tijdens de bijeenkomst ook bijzonder initiatieven met een prijs. De gemeente Gooise meren maakte een virtuele nieuwjaarsreceptie, inclusief virtuele oliebollen.

Talkshow

Zoeterwoude is om van te houden. Dat is het motto van de digitale nieuwjaarsbijeenkomst die de gemeente houdt voor inwoners. De bijeenkomst heeft de vorm van een online talkshow. Naast een toespraak van de burgemeester en een terug- en vooruitblik met een aantal wethouders staan bekendmaking van de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ en het Jongerencompliment op het programma. Ook zijn er lokale prijzen te winnen.

Quizmaster

In Doetinchem organiseerden ze een nieuwjaarsbijeenkomst met de grote-gemeente-Doetinchem-quiz. De quizmaster? De burgemeester! Dat leverde heel wat leuke Twitter-reacties op.

De grote-gemeente-Doetinchem-quiz van gisteravond heeft leuke social media posts van enthousiaste deelnemers opgeleverd! Marlous de Haan wint het Achterhoek-pakket (met hele warme sokken🧦) en de fles champagne 🍾 gaat naar @rrevers! #quizdoetinchem pic.twitter.com/TCb5Vu1Ld5 — gemeente Doetinchem (@gemeenteDchem) January 5, 2021

Hart onder de riem

In verschillende gemeenten startten rondom oud en nieuw campagnes om inwoners een hart onder de riem te steken. In de gemeente Venlo bijvoorbeeld de campagne #Venlomienhert. Er werd een lasershow gehouden op het stadskantoor en lichtshows in de negen kernen.