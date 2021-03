Amsterdam: persoonlijk plan voor werkzoekende jongeren

Amsterdam gaat de jeugdwerkloosheid te lijf met een ‘individueel plan’ voor elke jongere die op zoek is naar werk. Als gevolg van de coronacrisis zitten vooral jongeren met een praktische of middelbare opleiding vaker thuis.

In de hoofdstad steeg de jeugdwerkloosheid van 6,5 procent in 2019 naar 8,5 procent in 2020. De gevolgen van de tweede lockdown zijn hierin nog niet meegenomen. De gemeente vindt dit alarmerend genoeg om de inspanningen voor jongeren flink op te schroeven. Het bestaande budget van 8 miljoen euro wordt met 4 miljoen verhoogd.

Elke jongere die dat wil, krijgt een ‘op maat gesneden individueel plan, gebaseerd op de persoonlijke situatie en de begeleidingsbehoefte’. De gemeente zet startersbeurzen in voor jongeren met een vakopleiding. Ook wordt hulp en begeleiding geboden bij schulden, dakloosheid of stress. Jobhunters gaan speciaal voor jongeren op pad.

‘Slechte start kost jaren’

‘Jongeren staan vaak als eerste op straat als het tegenzit,’ zegt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). ‘Als ze al recht hebben op WW is dat heel beperkt. Het kost jaren om een slechte start op de arbeidsmarkt in te lopen. We zetten vol in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid door jongeren aan het werk te houden of terug naar school te krijgen.’

De oplopende werkloosheid in Amsterdam treft niet alle jongeren. Onder de hoger opgeleiden nam het aantal werkenden in 2020 juist licht toe. Bij de groep praktisch- en middelbaar opgeleiden was de daling 4 tot 5 procent. Van de jongeren met een migratieachtergrond raakte zelfs 9 procent zijn baan kwijt. ‘Dit verschil hangt deels samen met het opleidingsniveau,’ aldus de gemeente.