Acht manieren om lokale ondernemers te ondersteunen

Horeca en middenstand bevinden zich in zwaar weer. Veel gemeenten proberen lokale ondernemers te steunen en tegemoet te komen. Hoe doen ze dat en hoe helpen de acties?

Veel gemeenten hebben tijdens de eerste golf van de coronapandemie hun dienstverlening geïntensiveerd en verbeterd, zo bleek eerder uit onderzoek van de VNG onder gemeenten en ondernemersverenigingen. ‘Vooral het persoonlijke contact, de ondernemende instelling en het faciliteren van initiatieven heeft evident geleid tot een sterkere verbinding met ondernemers in alle gemeenten,’ aldus de koepelorganisatie.

In de zomer van 2020 schreef deze site ook over steun aan ondernemers in coronatijd. Toen betrof het onder meer ruimere mogelijkheden voor terrassen, cadeau- en kortingsbonnen en pakketten voor naleving van de anderhalvemeterregel. Een jaar later is daar een keur aan initiatieven bij gekomen: acht manieren uit de praktijk om ondernemers te steunen.

1. Ondernemersdesk en klankbord

De gemeente Leiden trekt voor de informatievoorziening op met ondernemersorganisaties. Er is een uitgebreid online overzicht opgesteld van stimuleringsmaatregelen, lokale initiatieven en antwoorden op vragen.

Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest richtten gezamenlijk ook een ondernemersdesk op waar zelfstandigen terecht kunnen met vragen. Het belteam bestaat uit ervaringsdeskundigen: ondernemers die ook te maken hebben met de gevolgen van de coronapandemie. Zij helpen om de situatie van de beller in kaart te brengen en verwijzen naar de juiste instanties.

Ook is er een lokaal ondernemersklankbord, een spreekuur voor en door ondernemers. Oud-zelfstandigen en ervaren specialisten helpen hierbij andere entrepreneurs. ‘Een luisterend oor, een goed advies, een slimme oplossing: in hun actieve loopbaan hebben de adviseurs vele valkuilen omzeild en tegenslagen overwonnen. Die adviezen worden gratis en vrijblijvend verstrekt: afhankelijk van de vraag wordt een persoonlijk adviseur toegewezen die weet van de hoed en de rand.’

2. Stimuleringsfondsen

Verschillende gemeenten hebben een stimuleringsfonds. De gemeente Loon op Zand stelt bijvoorbeeld 100.000 euro beschikbaar voor bedrijven die verbeteringen willen doorvoeren om na de coronaversoepelingen weer op volle kracht open te gaan. Elke ondernemer kan tot 1500 euro subsidie aanvragen.

In Alphen aan den Rijn kunnen ondernemerscollectieven subsidie aanvragen voor initiatieven die de lokale economie stimuleren. Denk aan projecten die de economische schade door het coronavirus beperken en ervoor zorgen dat ondernemers omzet blijven genereren. Ook initiatieven voor ondernemen in de 1,5-metereconomie en het ontwikkelen van nieuwe, duurzame verdienmodellen komen in aanmerking. Het gaat om een eenmalige subsidie met een maximum van 25.000 euro. Hierbij geldt een eigen bijdrage van minimaal 30 procent.

3. Subsidie kleinschalige horeca

In de gemeente Heusden is er een subsidie voor kleinschalige horeca-activiteiten. Ondernemers kunnen een bijdrage vragen, bij voorkeur voor doelgroepen die het door corona lastig hadden. ‘Denk aan het organiseren van een activiteit voor ouderen of inwoners die zich eenzaam voelen, ontmoeting voor jongeren of een hart onder riem voor zorgpersoneel.’ Bedrijven kunnen eenmalig maximaal 1000 euro aanvragen.

4. Hulp bij digitalisering

Een succesvolle webshop of een strategie voor het gebruik van sociale media: er zijn verschillende gemeenten die online ondernemerschap stimuleren. Omdat online zichtbaarheid juist nu van belang is, net als digitale klandizie en omzet.

Zo liet de gemeente Hoekse Waard een digitaliseringspakket maken voor en door Hoeksche ondernemers. Het pakket is bedoeld voor kleine zelfstandigen die schade ondervinden door de coronamaatregelen, zoals detailhandel en de evenementenbranche. Mkb’ers (tot tien werknemers) en zzp’ers die te maken hebben met een omzetdaling kunnen gratis gebruikmaken van een van de zes producten uit het pakket. Zoals een training in het maken van een website of een adviesgesprek voor het verbeteren van hun online vindbaarheid.

Ook Rotterdam bood mkb’ers online trainingen aan. De stad deed dit in samenwerking met marketingplatform Frankwatching. Voor de ‘MKB online business boost’, een pakket van twintig digitale trainingen over onderwerpen als social media, e-mailmarketing en online adverteren, betaalden deelnemers 50 euro (‘werkelijke waarde’ 889 euro).

5. Voucherregeling financiële analyse

Ook de gemeente Breda zet verschillende instrumenten in die ondernemers helpen. Zo is er in samenwerking met een aantal accountantskantoren een voucherregeling voor het laten maken van een financiële analyse. Mkb’ers en instellingen die twijfelen over de continuïteit van hun organisatie kunnen een aanvraag doen. De analyse geeft in een beknopt adviesrapport weer of het bedrijf of de organisatie toekomst heeft en bevat aanbevelingen voor vervolgstappen. Ondernemers betalen een eigen bijdrage van 250 euro. Daarnaast maakt de gemeente het mogelijk om kosteloos te sparren met een professionele business coach of een workshop te volgen.

6. Lokale inkoop stimuleren

Lokaal inkopen blijft het credo van veel gemeenten. In Amstelveen draait dit jaar opnieuw de campagne Koop Lokaal. Overbetuwe zet hier ook op in en vraagt ondernemers een duit in het zakje te doen door video’s op te nemen voor de campagne Koop Overbetuwse Waar. In veel andere plaatsen wordt lokale of regionale verkoop gestimuleerd door online platforms en etalages, zoals in Altena en Groningen.

In Veenendaal werd een gratis fietsbezorgdienst opgetuigd die lokale inkopen thuis bezorgd. Een ander veelgebruikt middel is het verstrekken van cadeaukaarten. Breda daagde vorige zomer creatieve ondernemers uit om met met werkbare, coronaproof oplossingen voor de stad te komen. Een van de winnende ideeën was de Breda Cadeaukaart, een tegoedbon voor het stimuleren van lokale aankopen.

7. Terrassenhulp

Nu het terrassenseizoen zich weer aandient, worden op veel plekken weer tijdelijk andere terrasregels gehanteerd. Zo heft Groningen geen precariobelasting en is tijdelijke uitbreiding van terrassen daar mogelijk. In Rotterdam helpen coronacoaches om terrassen coronaproof te maken. Ondernemers krijgen ook een speciaal horecapakket met posters, tape en pijlen voor het aanbrengen van looproutes.

8. Huurkortingen

Amsterdam en Rotterdam maakten recent bekend dat ze huurders van gemeentelijk vastgoed te hulp schieten tijdens de tweede lockdownperiode. Deze gedeeltelijke kwijtschelding en huurkorting moeten ondernemers lucht geven. Beide gemeenten verwachten dat dit maximaal 10 miljoen euro gaat kosten.