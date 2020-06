Foto: Nico te Laak

Naast de noodmaatregelen van het Rijk steunen gemeenten lokale ondernemers met een keur aan initiatieven en acties. Van ruimere mogelijkheden voor terrassen tot cadeau- en kortingsbonnen en coronapakketten.

Verschillende gemeenten geven ondernemers spullen voor het aanduiden van afstand. Rotterdam heeft bijvoorbeeld ‘1,5 meter-pakketten’ voor ondernemers gemaakt. Daarin zitten speciaal ontworpen vloer- en raamstickers, vloertape, posters en buttons met daarop de boodschap ‘ik houd 1,5 meter van je!’

Hiermee kunnen ondernemers ervoor zorgen dat klanten zich aan de regels houden. De eerste 1500 pakketten werden gratis uitgedeeld. Ondernemers kunnen de pakketten of losse artikelen bestellen tegen de kostprijs.

In Hardenberg kunnen recreatieondernemers een gratis zogenoemd Coronaproof Vechtdalpakketje aanvragen. Het pakket bevat bijvoorbeeld afzetlint, hesjes, vloerstickers en posters.

Terrasverruiming

Bijna alle gemeenten hebben de regels voor terrassen tijdelijk verruimd. Onder bepaalde voorwaarden is er meer plaats om buiten te verpozen. ‘De gemeente is bereid om creatief en flexibel om te gaan met verzoeken van ondernemers voor uitbreiding van hun terras. Er gelden hiervoor nieuwe, tijdelijke regels,’ is te lezen op veel gemeentelijke websites.

Ook als het gaat over de locatie. Zo verschijnen er terrassen op pleinen en parkeervakken, langs kades en voor de gevel van naastgelegen panden, mits de eigenaar toestemming geeft. Ook mogen ondernemers meer doen op het terras, denk aan het plaatsen van mobiele tappunten en ijskasten, net als parasols met terrasverwarming.

Om ondernemers daarin bij te staan heeft de gemeente Purmerend een 1,5-metercoach aangesteld. Die adviseert bij het inrichten van het terras (of winkel en restaurant) en over de aanpassingen die nodig zijn om de juiste afstand te houden tussen personeel en klanten.

Nijmegen opende half mei het Anderhalvemeterloket voor anderhalvemeterterrassen en meer creatieve oplossingen. Eind mei waren er volgens de gemeente naast zo’n zestig aanvragen voor terrasverruiming circa 25 andere plannen binnen. Bijvoorbeeld voor een pop-up camping of een standplaats voor een foodtruck.

Koop lokaal

Het is een veelgehoord credo: koop lokaal. Amstelveen helpt lokale ondernemers via Amstelveen Helpt. Het online platform stimuleert aankopen bij plaatselijke horeca, detailhandel en dienstverlening. De gemeente is een van de sponsors.

De Amstelveense wethouder economische zaken, Floor Gordon, gaat regelmatig op bezoek bij een aantal ondernemers die getroffen zijn door de landelijke maatregelen rondom de coronacrisis. Zo was er recent een bedrijventour om ondernemers te ondersteunen, te horen wat er leeft en hen een hart onder de riem te steken.

Cadeau- en kortingsbonnen

Om lokale aankopen te stimuleren, werken verschillende gemeenten met cadeau- of kortingsbonnen. Zo geeft Schiermonnikoog alle huishoudens een bon ter waarde van 20 euro, te besteden bij lokale ondernemers. De gemeente wil zo de bedrijvigheid een steuntje in de rug geven – maar ook de eilanders zelf.

In Halderberge werkt de gemeente samen met de Economische Koepel. Een actie met kortingsbonnen stimuleert aankopen en bestedingen bij de lokale detailhandel, streekproductenwinkels en horeca. In totaal zijn er 7000 bonnen beschikbaar.

Gratis cursaanbod

Om nog even in Halderberge te blijven: deze gemeente biedt inwoners en zelfstandigen die gedeeltelijk of geheel zonder werk thuis zitten gratis opleidingen aan. Zo’n 150 personen kunnen drie maanden lang gebruikmaken van een online cursussen.

Ook een initiatief in de gemeente voor het ondersteunen van lokale ondernemers? Laat het hieronder weten!