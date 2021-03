Amsterdam en Rotterdam komen huurders vastgoed tegemoet

Na Amsterdam schiet nu ook Rotterdam huurders van gemeentelijk vastgoed te hulp in de tweede lockdownperiode. Gedeeltelijke kwijtschelding en huurkorting moeten ondernemers lucht geven. Beide gemeenten verwachten dat dit hen maximaal 10 miljoen euro gaat kosten.

Winkeliers en horecaondernemers in Rotterdam die vastgoed huren van de gemeente krijgen vanaf nu meer respijt. De lokale PvdA, D66 en CDA hadden daar in een gezamenlijk initiatief om gevraagd. Omdat de coronapandemie en de strenge maatregelen voortduren, heeft het Rotterdamse college besloten de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijt te schelden. Via een regeling kunnen deze huurders vanaf 1 april tot 1 juli kwijtschelding aanvragen over de huurachterstand van het afgelopen jaar. Voorwaarde daarvoor is wel dat de huurder door de coronacrisis geen of substantieel minder inkomsten heeft gehad.

Gedeeltelijke kwijtschelding

Het gaat om commerciële en maatschappelijk huurders, uitdrukkelijk niet om woningen, laat de gemeente weten. Het betreft huurachterstanden die zijn opgelopen in de periode van 15 maart 2020 tot en met 1 april 2021. Voor de periode na 1 april wordt bekeken of de regeling voor bepaalde huurders langer van toepassing kan zijn. Een gedeelte van de huur kan worden kwijtgescholden, variërend van 25 tot 50 procent. Dit percentage is afhankelijk van de impact die de beperkende coronamaatregelen hebben gehad op de inkomsten van de huurder.

Sterker door

Deze regeling is onderdeel van het programma Rotterdam. Sterker Door, waarmee het college het economisch en maatschappelijk herstel van de stad na corona vormgeeft. Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): ‘Niemand had een jaar geleden verwacht dat deze coronacrisis zo lang zou duren. Ondernemers krijgen vanuit het rijk tegemoetkomingen voor personeelskosten en vaste lasten. Als gemeente willen wij ondernemers bijstaan met het verlichten van huurachterstanden. We hopen dat de kwijtschelding eraan bijdraagt dat zij de gevolgen van de coronacrisis te boven kunnen komen. Zo kan Rotterdam sterker door.’

Coulanceregeling

Het is niet voor het eerst dat Rotterdam tijdens deze crisis ondernemers te hulp schiet. Sinds de eerste lockdown in maart 2020 geldt er al een coulanceregeling voor huurders van gemeentelijk vastgoed. Voor diegenen die door gemiste inkomsten niet in staat waren de huur aan de gemeente te betalen, kon via deze regeling de huur voorlopig worden opgeschort. Op dit moment maken 185 huurders gebruik van de huidige coulanceregeling die uitstel van betaling verleent.

Ook andere steden, waaronder Utrecht, Den Haag en Amsterdam, zijn huurders van gemeentelijk vastgoed in de eerste periode van de coronapandemie al te hulp geschoten. Amsterdam heeft die eerste maatwerkregeling voor ondernemers kort geleden ook uitgebreid. Hiermee wil de hoofdstad net als Rotterdam haar huurders verder tegemoetkomen. Er wordt maximaal 10 miljoen euro voor gereserveerd in beide steden.

Amsterdam rekt betaaltermijn op

Het Amsterdamse college verlengt de betaaltermijn van de opgebouwde huurschuld van twee naar zes jaar. De termijn voor uitstel van betaling wordt ook verlengd. Daarnaast wil het college huurders die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis huurkorting geven.

Wethouder Touria Meliani (Vastgoed): ‘Onze huurders krijgen het steeds zwaarder en de huurschuld drukt steeds zwaarder op de bedrijfsvoering. Als verhuurder kunnen we helaas niet alle klappen van de coronacrisis opvangen, maar met dit voorstel hopen we voor ondernemers de zorgen over de huur in elk geval te verminderen en ze meer perspectief te bieden.’

In belang van de stad

De uitbreiding van de Amsterdamse Maatwerkregeling geldt voor alle huurders van de afdeling Gemeentelijk Vastgoed, ook voor terreinen, waterpercelen en steigers. De gemeente ziet volgens wethouder Meliani vooral bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf huurachterstanden ontstaan. Ze hoopt dat met de uitbreiding van de regeling faillissementen, verlies van banen en leegstand onder middenstanders kan worden voorkomen. ‘Het is in het belang van de hele stad om in deze crisis onze huurders en ondernemers te blijven ondersteunen.’