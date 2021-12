Zelfstandigen willen Tozo terug

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) vraagt het kabinet de coronasteunregeling Tozo terug te brengen voor getroffen zzp’ers, nu de avondlockdown is verlengd tot half januari. In sectoren zoals de horeca, cultuur en sport is er door de maatregel minder werk te doen. Veel zelfstandigen komen daardoor volgens VZN in ‘ernstige nood, zowel financieel als mentaal’.

VZN-voorzitter Cristel van de Ven vindt dat demissionair premier Rutte, die zelfstandige ondernemers noemde in een rijtje met getroffen sectoren, in de kou laat staan. ‘Grotere ondernemingen met hoge vaste lasten en personeel worden door onze overheid gestut. Zelfstandigen worden verwezen naar de bijstand.’

Geen alternatief

De versoepelde bijzondere bijstand die is opengesteld voor zzp’ers wordt volgens VZN niet in alle gemeenten versoepeld toegepast. ‘De versoepelde regeling is geen passend alternatief voor de Tozo, en bovendien mentaal van een totaal andere orde.’ Voor andere regels zoals de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) komen zelfstandigen vaak niet in aanmerking. Van de Ven noemt de huidige regels ‘een recept voor ellende’.

Tweede Kamer

Vanuit de Tweede Kamer kwam ook de roep om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) weer in te voeren, maar daar wil het kabinet nog niet aan. Het versoepelen van de voorwaarden, bijvoorbeeld het vervallen van de vermogenstoets, past volgens het kabinet beter bij het lagere aantal zelfstandigen dat steun nodig heeft. De versoepelde voorwaarden waaronder zelfstandigen bijstand kunnen aanvragen, blijven nog even gelden.