Al duizenden briefstemmen binnen

Het briefstemmen komt een week voor de verkiezingen aardig op gang. Vanwege de lockdown mogen ruim 2,4 miljoen 70-plussers deze Tweede Kamerverkiezingen per brief stemmen. Er zijn circa 400.000 briefstemmen op de post gedaan. Hiervan is 2,5 procent ongeldig, omdat ze in een verkeerde envelop zijn verstuurd.

Gemeenten hebben tot vandaag om de briefstembiljetten naar de 70-plussers te versturen. Senioren wordt geadviseerd de briefstem voor vrijdag 12 maart op de post te doen. Ze kunnen hem ook inleveren bij speciale afgiftepunten in de gemeente. Die sluiten op 17 maart, verkiezingsdag, om 21.00 uur. Om 07.30 uur op verkiezingsdag beginnen de gemeenten met het tellen van de briefstemmen.

Vijftig postzakken

Utrecht heeft 6.200 briefstemmen ontvangen, dat is bijna een kwart van het aantal stemgerechtigden. Amsterdam heeft op woensdag 8 procent van de verstuurde briefstembiljetten ingevuld teruggekregen. Tilburg ging in een week tijd van 140 ontvangen briefstemmen naar bijna 6.000 op woensdagmiddag. In Maastricht kreeg de gemeente tot nu toe ruim 2500 stemmen. Rotterdam heeft het precieze aantal niet geteld, maar heeft zo’n vijftig postzakken met stemmen binnen. Volgens een woordvoerder van die gemeente gaat het waarschijnlijk om ruim een kwart van de 70-plussers die dit jaar per post kunnen stemmen.

Job Cohen

De gemeente Zwolle had dinsdagavond 1500 briefstemmen binnen. Een woordvoerder dankt dat onder meer aan een filmpje waarin oud-PvdA-leider Job Cohen (73) uitlegt hoe briefstemmen werkt: ‘Cohen valt in de doelgroep en vertelt helder welke vakjes je moet aanvinken en wat er precies in welke envelop moet. Ik denk dat 70-plussers daarom goed snappen hoe ze hun stem moeten uitbrengen’.

Tot nu toe 2,5 procent ongeldig

Er zijn circa 400.000 briefstemmen sinds deze week door PostNL ontvangen, hiervan is 2,5 procent ongeldig. Dat schrijft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer over de voorbereiding op de verkiezingen.

Het gaat om briefstemmen die in de verkeerde envelop zitten. Men krijgt er namelijk twee: een envelop voor het stembiljet, waarop ‘Deze envelop is alleen voor het briefstembiljet’ staat, en een retourenvelop. Volgens de wet mag men op het briefstembureau geen enveloppen zonder adres openen. Daarom zijn ze ongeldig.

Mensen die een fout hebben gemaakt, kunnen dat nog herstellen. Wie per post wil stemmen, kan zich tot vrijdagmiddag 17.00 melden bij de gemeente voor een nieuwe stempas en enveloppen. Volgens een peiling van het ministerie willen ongeveer 800.000 70-plussers stemmen via de post.

Drie dagen

Vanwege corona zijn de verkiezingen dit jaar verspreid over drie dagen. Maandag 15 en dinsdag 16 maart gaan de eerste stemlokalen open. Deze zijn bedoeld voor ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid, maar anderen zullen niet worden geweerd. Er wordt dit jaar gestemd op bijzondere locaties, maar ook gewoon op stations. Het kleinste stembureau van Nederland is volgende week weer te vinden in Marle. Bijna alle gemeenten zijn klaar voor de verkiezingen en hebben genoeg stembureauleden en vrijwilligers om te helpen bij de uitvoering.