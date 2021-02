Foto: ministerie van Binnenlandse Zaken

De aankomende verkiezingen staan in het teken van buitengewone omstandigheden. Om het stemmen in coronatijd zo veilig mogelijk te laten verlopen, wijken gemeenten soms uit naar bijzondere stemlocaties. Van tenten en kerken tot vrachtwagens en drive-troughs.

Veilig stemmen en stembureauleden veilig hun werk laten doen: gemeenten zijn druk bezig om de Tweede Kamerverkiezingen coronaproof te organiseren. Het grootste deel van de gemeenten is klaar voor de aankomende verkiezingen, aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Achttien gemeenten gaven vorige week aan nog op zoek te zijn naar stembureauleden en tellers.

Sommige gemeenten noemen het lastig om de verkiezingen dit jaar binnen alle maatregelen te organiseren. Er moet bijvoorbeeld uitgeweken worden naar andere locaties om voldoende afstand te kunnen houden. En dat blijken in de praktijk best bijzondere stembureaus te zijn.

Stemstraten

In tientallen gemeenten wordt het drive-thru stemmen ingezet, waar je met de auto of motor door de drive-thru gaat om te stemmen. Op sommige locaties moeten mensen even uitstappen om hun stem in het stemhokje aan te kruisen stapt. Daarna doen ze vanuit de auto het stembiljet in de stembus.

Zo zijn er in de gemeente Zwolle naast de reguliere stembureaus ook twee zogenoemde stemstraten. In de IJsselhallen komt namelijk een drive-in stembureau. Ook in Oss kunnen inwoners gebruikmaken van zo’n drive-thru stembureau, op de parkeerplaats van een sportpark. In de gemeente Breda kan dit onder andere bij het NAC stadion en in de gemeente Stichtse Vecht is er één bij het Van der Valk hotel in Breukelen.

Vrachtwagen voor Veendam

In de gemeente Veendam zijn niet alle stembureaulocaties geschikt of beschikbaar voor de aankomende verkiezingen. Daarom wijzigt de gemeente verschillende locaties en zet daarbij ook een mobiel stembureau in. Dit rijdende stemlokaal bestaat uit een vrachtwagen met oplegger en doet tijdens de verkiezingsdag meerdere locaties aan. Het gaat voornamelijk om locaties die momenteel niet ingezet kunnen worden als stembureau. Burgemeester Sipke Swierstra: ‘Door een mobiel stembureau in te zetten, kunnen kiezers binnen de gemeente Veendam op 17 maart aanstaande dicht bij huis stemmen. Het is een goed alternatief voor de weggevallen stemlocaties in onder andere zorginstellingen. In de route van zijn deze locaties meegenomen, zodat de bewoners vlakbij kunnen stemmen.’

Gebarentalig stembureau

Utrecht krijgt een gebarentalig stembureau. Door het initiatief van inwoonster Lisa Hinderks komen er twee stembureaus die toegankelijk zijn voor doven en slechthorenden. Deze worden voornamelijk bemand door doven en slechthorenden en hoewel iedereen er welkom is, wordt er vooral in gebarentaal gecommuniceerd. Er is een aanwijskaart en voor slechthorenden is rekening gehouden met de akoestiek. Er is ook een tolk aanwezig die alles voor niet-gebarentalige mensen zal vertalen naar gesproken taal.

Stemmen in een tent

In Den Haag zijn ruim 350.000 inwoners kiesgerechtigd. Om de reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken, worden door de hele stad in totaal 273 stembureaus op 260 locaties ingericht, aldus de gemeente. Ook worden er zestien tenten ingezet als stemlocaties. De gemeente doet veel aan toegankelijk stemmen. Zo geven ze online en in de huis-aan-huis Verkiezingskrant aan welke stembureaus toegankelijk zijn voor rolstoel- of scootmobielgebruikers. En ook hier zijn voor het eerst extra voorzieningen voor doven en slechthorenden, zoals een videoverbinding met schrijf- of gebarentolk. Wie vanwege het coronavirus tot een risicogroep behoort, kan op 15 en 16 maart 2021 stemmen in een van de 48 stembureaus op 40 locaties. Den Haag opent in zeven verzorgingshuizen ook stembureaus exclusief voor bewoners en personeel.

Rotterdamse huiskamer

Ook in Rotterdam is het een hele speurtocht om genoeg geschikte locaties te vinden. Veel van de reguliere stembureaus moesten van de lijst worden gehaald, omdat ze vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet geschikt zijn. Denk aan zorginstellingen of aan gymzalen die al door de GGD in gebruik zijn. Dit jaar zijn er ruim vierhonderd stemlocaties in de gemeente, tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen waren er 375 stembureaus. Er zijn er nu bijvoorbeeld meer bij sport- en speeltuinverenigingen en in buurthuizen. Maar ook bijvoorbeeld in een wijkhuiskamer in Pendrecht.

Naar de kerk

In de gemeente Urk worden drie van de negen stembureaus verplaatst naar een kerk, om zo te voldoen aan de coronamaatregelen.