Actieplan voor toegankelijke verkiezingen

Om de Tweede Kamerverkiezing in 2021 voor iedereen toegankelijk te maken is een actieplan opgesteld. Hiermee moet stemmen voor onder meer mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die moeite hebben met lezen of mensen met dementie, makkelijker worden.

Er worden allerlei maatregelen genomen om stemlokalen en verkiezingsinformatie voor iedereen toegankelijk te maken. Maar stemmen zonder belemmeringen gaat nog niet overal goed, zo bleek bij de verkiezingen afgelopen jaar. Daarom hebben de ministeries van BZK en VWS, de VNG, de NVVB en de Kiesraad een Actieplan Toegankelijk Stemmen opgesteld.

Samen willen zij ‘de toegankelijkheid van de stemlokalen verbeteren, informatie geven over stemmen die beter te begrijpen is voor iedereen en leden van het stembureau beter informeren’. Ook willen ze ‘dat politieke partijen begrijpelijk spreken en schrijven in hun verkiezingscampagne’.

Interactief proces

Het actieplan is in een interactief proces met de betrokken organisaties, gemeenten, stembureauleden en ervaringsdeskundigen tot stand gekomen. Stichting Lezen en Schrijven heeft de tekst van het actieplan hertaald, zodat het voor een grote groep mensen begrijpelijk is.

Tien actiepunten

Het plan bestaat uit tien actiepunten met concrete maatregelen als:

De (digitale) informatie voor stembureauleden uitbreiden met een speciaal gedeelte over toegankelijkheid. Hierin vinden stembureauleden meer informatie over hoe ze kiezers in het stemlokaal uitleg kunnen geven over het stemmen.

Een actielijst voor stembureauleden maken. In de actielijst staat hoe je het stembureau goed toegankelijk maakt en houdt op de dag van de verkiezing.

En iets minder concreet:

De stemlokalen beter toegankelijk maken. We onderzoeken op welke manier dat kan en hoe we gemeenten daarbij kunnen helpen.

Ervoor zorgen dat gemeenten kennis en voorbeelden met elkaar kunnen delen. Op die manier zorgen we dat goede ideeën door meer gemeenten worden overgenomen.

Ook worden politieke partijen oproepen om hun partijprogramma’s begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. Hierbij bieden experts hulp.