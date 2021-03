Eerste briefstemmen stromen binnen

De eerste uitgebrachte briefstemmen stromen binnen bij gemeenten. In sommige plaatsen is al veel animo om per brief te stemmen, in andere steden moet het nog op gang komen. Uit een laatste update blijkt verder dat de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen goed verlopen en de meeste gemeenten er klaar voor zijn.

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen voor het eerst mogelijk voor 70-plussers om hun stem uit te brengen per post. Zij ontvingen daarvoor een zogeheten stempluspas. Uiterlijk 11 maart komt daar een tweede envelop bij, met een briefstembiljet erin. Daar kan de briefstemmer zijn keus op aangeven.

Bijna 10 procent

In Utrecht zijn de afgelopen dagen al 2300 briefstemmen binnengekomen. Dit is bijna 10 procent van het aantal stemgerechtigden van zeventig jaar of ouder. De gemeente Breda heeft inmiddels 1200 briefstemmen binnen, Tilburg 140. Lelystad laat weten dat ze twee briefstemmen binnen hebben.

Een aantal gemeenten, waaronder Den Haag en Maastricht, is woensdag pas begonnen met het versturen van de briefstembiljetten. Net als de gemeente Eindhoven hebben zij daarom nog geen uitgebrachte stemmen binnen. In Enschede krijgen kiezers hun briefstembiljet tussen donderdag en zaterdag.

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezing verlopen volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) goed. Uit een tweede meting door I&O Research blijkt dat de opkomstintentie onder kiezers ondanks corona hoog is. Dat schrijft de demissionair minister in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Een enquête van het ministerie van BZK onder gemeenten laat zien dat het overgrote deel voldoende stembureauleden heeft en dat het aantal stemlokalen op peil is. ‘Het werk dat iedereen, en in het bijzonder de gemeenten, hebben verzet om de verkiezing ook in deze coronatijd mogelijk te maken is enorm,’ aldus Ollongren. ‘Met de genomen maatregelen, de inzet van de gemeenten en alle andere betrokken partijen zorgen we ervoor dat iedereen zijn stem in maart zo veilig mogelijk kan uitbrengen.’

Rondje langs gemeenten

De minister maakt een rondgang langs een aantal gemeenten om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen. In Alphen aan den Rijn sprak ze gisteren met burgemeester Liesbeth Spies over de rol van burgemeesters en de handhaving van de coronamaatregelen rond de verkiezingen. Maandag was ze in Apeldoorn. Ollongren sprak met onder andere burgemeester Ton Heerts en enkele MBO-studenten, die de stembureauleden dit jaar ondersteunen.

In februari ging de minister langs in Rotterdam en in Heusden. Ze bezocht daar de ‘De Nieuwe Schuur’. Dit theater fungeert op 17 maart als stembureau en was al zo ingericht. En zo zijn er dit jaar meer bijzondere stemlocaties. Van tenten en kerken tot vrachtwagens en drive-troughs.