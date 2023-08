Genoeg locaties voor verplichte uren gymles op basisscholen

Vanaf het nieuwe schooljaar (2023-2024), dat voor sommige delen van het land al is ingegaan, zijn basisscholen verplicht om minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs te geven. Het merendeel (85 procent) van de gemeenten zegt genoeg accommodaties te hebben om alle scholen in staat te kunnen stellen aan de verplichting te voldoen.

Dit blijkt uit het onderzoek Huisvesting Bewegingsonderwijs. In opdracht van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) bevroeg het Mulier Instituut voor het tweede jaar op rij gemeenteambtenaren over hoe zij basisscholen in staat gaan stellen om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Accommodaties

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de accommodaties om de twee uur verplichte gymles vanaf dit schooljaar mogelijk te maken. Dat zijn gymzalen, sportzalen en sporthallen. In 85 procent van de gemeenten zijn er genoeg mogelijkheden om alle scholen in staat te kunnen stellen om aan de verplichting te voldoen.

Verplichting

In 38 procent van de gemeenten voldoen alle basisscholen al aan de verplichting. 86 procent van de gemeenten geeft aan dat het merendeel van de scholen nu twee lesuren gym aanbiedt aan elke groep leerlingen. In 2022 was dat 83 procent. In stedelijke gemeenten voldoet een groter aandeel van de scholen al aan de verplichting.

In de buitenlucht

Gemeenten waar scholen nu nog niet voldoen aan de verplichting hebben hiervoor wel maatregelen gepland. De meesten willen andersoortige (sport)accommodaties inzetten of de inzet hiervan (verder) uitbreiden. Dat zijn sportvelden (78 procent), schoolpleinen (60 procent) en openbare speelpleinen en grasvelden (58 procent).

Het aantal gemeenten waar lessen bewegingsonderwijs op (sport)accommodaties in de buitenlucht worden gegeven, is nu al sterk toegenomen ten opzichte van 2022. De verwachting is dat dit in 2023-2024 verder toeneemt.

Inroostering

Ook gaan gemeenten kritisch kijken naar de inroostering. Accommodaties moeten efficiënter ingezet worden om zo aan meer groepen ruimte te bieden voor de benodigde lesuren. Bijvoorbeeld door minder rekening te houden met voorkeuren van scholen voor gymtijden en -locaties.