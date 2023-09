Ook in 2024 gratis maaltijden op scholen

In de Miljoenennota is opnieuw geld gereserveerd voor gratis schoolmaaltijden voor kinderen die dit nodig hebben. Voor de verlenging van het programma Schoolmaaltijden wordt 166 miljoen euro vrijgemaakt.

Het aanbieden van gratis ontbijt of lunch op basisscholen en middelbare scholen is afgelopen maart gestart. Voor de deelnemende scholen loopt het progamma Schoolmaaltijden door in 2024, werd op Prinsjesdag bekend.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert 102,5 miljoen euro, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 52,5 miljoen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10 miljoen euro. Vanuit algemene middelen is nog 1 miljoen euro bestemd voor Caribisch Nederland.

‘Gelijkwaardige kansen creëren’

Door gratis maaltijden aan te bieden, moet worden voorkomen dat geldzorgen doorwerken in het klaslokaal. Demissionair minister Schouten (SZW): ‘Kinderen die met een lege maag de schooldag beginnen, hebben de hele dag moeite zich te concentreren. Schoolprestaties lijden daaronder, waardoor je al op hele jonge leeftijd met drie-nul achter staat. Gratis schoolmaaltijden helpen kinderen om beter mee te doen in de klas, en helpen daarnaast ouders die moeite hebben om rond te komen. Juist in het onderwijs is het belangrijk om gelijkwaardige kansen te creëren, zodat alle kinderen een sterke basis hebben voor hun toekomst.’

Voor minima gezinnen

De schoolmaaltijden zijn bedoeld voor scholen waarvan minimaal 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Inmiddels worden op meer dan 1600 scholen gratis maaltijden verstrekt. Daarbij zijn nu het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis betrokken, en deze partijen zullen ook in 2024 de uitvoering op zich nemen.

Eigen invulling

Scholen kunnen hierbij kiezen voor een maaltijd op school of voor een maaltijd thuis. Ze hebben de vrijheid dit te organiseren op een manier die het beste past bij hun leerlingen. Vrijwilligers maken bijvoorbeeld het eten klaar en kunnen daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgen of er worden cateraars ingezet. Scholen kunnen er ook voor kiezen om boodschappenkaarten te verstrekken, zodat een gezin zelf eten kan kopen in de supermarkt. Deze zijn inwisselbaar in alle supermarkten. Dit najaar volgt een evaluatie van het programma gratis schoolmaaltijden.