Toenemend aantal betalingsachterstanden inwoners gemeld

Het aantal betalingsachterstanden voor vaste lasten als huur, zorgverzekering, drinkwater en energie is in de eerste zes maanden van dit jaar licht gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden. Daarbij steeg niet onverwacht vooral het aantal signalen van energieleveranciers.

Verhuurders, zorgverzekeraars, drinkwater- en energiebedrijven geven maandelijks aan gemeenten betalingsachterstanden van inwoners door. In de eerste helft van dit jaar ging het per maand om 3,8 signalen per duizend inwoners, in 2022 waren dat er 3,3, zo blijkt uit de meest recente versie van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden.

Gestage stijging

In de eerste helft van dit jaar nam het aantal signalen gestaag toe, zo concludeert Divosa. In maart was er een piek te zien. ‘Dat komt mede doordat de zorgverzekeringspremie van januari niet vooraf wordt geïncasseerd, maar in de maand zelf.’ In de incasso van januari zitten ook de kwartaal-, halfjaar- en jaarbetalers. ‘De vervaldatum van de vordering is later en komt begin maart pas in aanmerking voor aanlevering aan de gemeenten.’

Meer signalen van energieleveranciers

Het aantal betalingsachterstanden dat energieleveranciers meldden in 2022 bleef constant. In het eerste half jaar van 2023 ziet Divosa echter dat dit aantal toeneemt. Dat kan volgens de organisatie verschillende oorzaken hebben. Zo zijn bijvoorbeeld enkele financiële ondersteuningsmaatregelen om de energierekening betaalbaar te houden, per 1 januari 2023 gestopt. Daarnaast zullen er huishoudens zijn die hun termijnbedrag niet omhoog hebben bijgesteld, terwijl de energieprijzen wel stegen. Met waarschijnlijk als resultaat een nabetaling bij de jaarafrekening.

Signalen

Ook is vanaf 1 december 2022 de afspraak dat energiemaatschappijen al vanaf 30 dagen na het ontstaan van de betalingsachterstand signalen mogen afgeven. Dit kon hiervoor pas na 50 dagen. Daarnaast mogen zij ná 100 dagen een signaal geven over een betalingsachterstand als dat eerder niet kon.

Het aandeel energiesignalen ligt in de eerste helft van 2023 ook hoger dan het aandeel signalen van woningverhuurders, namelijk respectievelijk 27 tegen 19 procent. Dit was in 2022 juist nog andersom, namelijk 19 tegen 23 procent. Het aantal signalen dat verhuurders afgeven is licht dalend.

Hoogte achterstanden vrijwel onveranderd

Hoewel er wel méér signalen binnenkomen bij gemeenten, zijn er nog geen duidelijke verschillen zichtbaar in de hoogte van de betalingsachterstanden tussen 2022 en 2023. Ook het aandeel meervoudige meldingen, waarbij er in dezelfde maand meerdere signalen op hetzelfde adres zijn, is nagenoeg hetzelfde in de eerste helft van 2023.

De rol van de monitor bij vroegsignalering

Sinds 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners die achterlopen met betalingen van vaste lasten, vroegtijdig te benaderen. Zo kunnen ze een aanbod doen voor (schuld)hulpverlening en komt een oplossing eerder in zicht. Ook wordt voorkomen dat schulden verder oplopen. De monitor houdt jaarlijks bij hoeveel signalen gemeenten krijgen en wat er vervolgens mee gedaan wordt. Gemeenten krijgen zo inzicht in hun aanpak van vroegsignalering. Het aantal gemeenten dat meedoet aan de monitor ligt momenteel op 256. Zij vertegenwoordigen 85 procent van de bevolking.