Nieuwe afspraken moeten huisuitzettingen voorkomen

Door stijgende prijzen en hoge energierekeningen lopen mensen meer risico op betaalachterstanden bij het betalen van de huur van hun woning. Om huisuitzetting zoveel mogelijk te voorkomen, zijn daarom vanuit overheidswege nieuwe afspraken gemaakt.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is dit met verschillende verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen en de VNG overeengekomen. Hiermee moeten huisuitzettingen door betaalachterstanden als gevolg van de energiecrisis en hoge inflatie, zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Gemeenten, verhuurders en het rijk maakten tijdens de coronacrisis al vergelijkbare afspraken. De huidige overeenkomst bouwt hier op voort. Het overzicht van gezamenlijke afspraken laat zien hoe maatwerk kan helpen bij het afwenden van huisuitzettingen tijdens de energie- en inflatiecrisis en welke rol elke partij hierin speelt.

Vroegsignalering van belang

De betrokken partijen onderschrijven hun verantwoordelijkheid om huurachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Snel contact tussen verhuurder en huurder helpt de groei van verdere schulden tegen te gaan en uiteindelijk huisuitzetting te voorkomen. Het idee is dat gemeenten tijdig de signalen van verhuurders ontvangen over betalingsachterstanden. Zij kunnen hun inwoners zo sneller een passend hulpaanbod doen.

Gemeenten komen, conform de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), vervolgens met een voorstel aan de huurder voor (schuld)hulpverlening, zo staat in het afsprakenoverzicht. Wie dreigende betalingsproblemen heeft, kan ook zelf naar de gemeente stappen voor hulp. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om actief hulp te bieden aan inwoners met betaalachterstanden. De betrokken partijen hebben zich aangesloten bij het landelijke Convenant Vroegsignalering voor een goede gegevensuitwisseling.

Huisuitzetting alleen met vonnis rechter

Ook verhuurders spelen hierin een belangrijke rol. Zij zullen huurders die aan een schuldhulpverlenings-traject deelnemen in beginsel niet uit huis zetten. Als zij er toch toe over willen gaan om huurders met betalingsachterstanden uit te zetten is een vonnis van de rechter nodig. Ook is nu afgesproken dat verhuurders bij betalingsproblemen de huurders wijzen op mogelijke oplossingen. Daarnaast helpen zij hen met betalingsregelingen, uitstel van huurbetaling, huurkorting of bemiddeling naar een goedkopere woning. In het geval dat huiszetting onvermijdelijk is, zal een verhuurder na het vonnis tot ontruiming een laatstekanscontract aanbieden, dus een nieuwe huurovereenkomst met aanvullende voorwaarden.

Pakket maatregelen

De gezamenlijke afspraken maken deel uit van het pakket overheidsmaatregelen om de gevolgen van de energiecrisis en inflatie te beperken. Tot het pakket behoren onder meer het prijsplafond voor energie, de energietoeslag en het voornemen tot verhoging van de huurtoeslag.

Ook gemeenten ondernemen veel acties en rollen initiatieven uit voor inwoners die het moeilijk hebben als gevolg van de hoge inflatie en dito energieprijzen. Van vouchers voor korting op energiezuinig witgoed tot ‘energiefixers’, het verhogen van de bijdrage op een Kindpas en het openstellen van ‘warme kamers’ in buurthuizen. Met alle steunplannen helpen ze onder meer inwoners in armoede ‘de winter door’.