Kabinet stort 600 miljoen euro in Volkshuisvestingsfonds

Voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken stelt het kabinet dit jaar 600 miljoen euro beschikbaar. Met het zogeheten Volkshuisvestingsfonds 2023 wil het kabinet gemeenten ondersteunen bij het aanpakken van kwetsbare gebieden.

Daarmee ‘investeren we in de herstructurering van het slechtste deel van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden,’ schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord was al afgesproken dat het Volkshuisvestingsfonds (VHF) uit 2021 zou worden voortgezet. De Jonge heeft nu de hoofdlijnen ervan bekendgemaakt.

Verloedering

In een aantal gebieden in steden staat ‘de leefbaarheid en veiligheid onder druk en stapelen problemen zich op. Er is sprake van verloedering van de eenzijdige woningvoorraad en de openbare ruimte en een concentratie van kwetsbare huishoudens,’ meldt de minister. Door de beperkte investeringskracht van onder meer gemeenten, huiseigenaren en woningcorporaties is het volgens De Jonge lastig om het tij te keren.

Bijdrage

Daarom is er dit jaar 600 miljoen euro beschikbaar in het fonds. Voor de zomer kunnen gemeenten een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds aanvragen, om bijvoorbeeld meer gemengde woonwijken te maken. Voor het einde van het jaar worden de budgetten toegekend.

Kleinere projecten

Nieuw in het Volkshuisvestingsfonds is onder meer dat kleinere projecten voor financiering in aanmerking komen. Het minimumaantal te herstructureren woningen is op vijftig vastgelegd. In stedelijke gebieden geldt een ondergrens van honderd woningen. ‘Dit geeft gemeenten met kleinere kwetsbare gebieden meer ruimte om een aanvraag in te dienen. Samenwerken tussen gemeenten blijft gewenst, maar het samenvoegen van aanvragen enkel en alleen om een getalsmatige ondergrens te halen kan hierdoor achterwege blijven,’ schrijft De Jonge.

Simpeler

Verder is de regeling volgens de minister ‘simpeler en beter uitlegbaar’ voor gemeenten. Dit uit zich in beknoptere aanvraagdocumentatie, een ruimere definitie van het projectgebied en een eenvoudigere onderbouwing voor de aanpak van de openbare ruimte.

Aanvraag

In de eerste ronde van het VHF konden gemeenten één aanvraag doen met meerdere deelplannen of projecten. Gemeenten kunnen nu meerdere aanvragen indienen, met één project per aanvraag. Zo kunnen de aanvragen onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld en toegekend.

Om een betere spreiding van het rijksgeld te garanderen, mogen gemeenten aanvragen indienen tot maximaal 10 procent van het beschikbare budget.