Vanaf 1 januari belletje of bezoek bij betalingsachterstand

Vanaf 1 januari 2021 kan iedereen die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente. Die is vanaf dan verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner met een betalingsachterstand.

Om dit mogelijk te maken werd vanochtend het landelijke Convenant Vroegsignalering ondertekend. Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter, is het devies. De NVVK ontwikkelde daarom samen met energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een convenant, mede ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Samenwerking

Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen leveranciers en gemeenten. Zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering worden vanaf 1 januari doorgegeven aan de gemeenten. De nemen vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken. Die inwoner mag zelf weten of hij ingaat op het aanbod. De gemeente koppelt wel terug naar de leverancier wat de uitkomst van haar actie is.

Vroegsignaleren

Het doel van deze methode van vroegsignalering is dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en passende hulp krijgen. De convenant-ondertekenaars verwachten dat hun samenwerking de huidige situatie, waarbij mensen vaak te laat hulp zoeken, ‘radicaal verandert’.

Verplichting in Wgs

Veel gemeenten zijn nu al actief op dit gebied en werken al langer met vroegsignalering. De ervaringen van deze gemeenten zijn positief. Het verplichte schuldhulpaanbod voor gemeenten is opgenomen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die op 1 januari van kracht wordt.