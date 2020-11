Drempel toegang wettelijke schuldsanering omlaag

De drempel voor mensen met schulden om opnieuw wettelijke schuldsanering te krijgen gaat omlaag. Het wordt eenvoudiger om toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) door de rechter te krijgen. Dit is onderdeel van plannen van het kabinet om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen.

Bij schuldhulp via de gemeente wordt altijd eerst in een minnelijke traject geprobeerd een regeling te treffen met schuldeisers. Als echt geen minnelijke oplossing voor de schulden in zicht is, kan de rechter uitkomst bieden door toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp). Maar dat kan volgens het kabinet alleen als de Wsnp goed toegankelijk is.

Drempel omlaag

Daarom wordt een wetsvoorstel met aanpassingen voorbereid, schrijven staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief over hulp bij schulden. ‘We verlagen nu de drempel tot de schuldsanering. Zodat mensen met schulden sneller weer met een schone lei door kunnen in hun leven,’ aldus Dekker.

Op dit moment kan iemand met schulden pas na vijf jaar goed gedrag, de zogenoemde goede trouw-toets, weer toegang krijgen tot de wettelijke schuldsanering. Die periode gaat naar twee jaar. Ook worden schuldenaren niet meer per definitie afgewezen als zij binnen tien jaar opnieuw een toelatingsverzoek indienen.

Begeleiding bij verzoekschrift

Het kabinet stelde eind september extra geld beschikbaar voor het versnellen en intensiveren van de aanpak van schulden en armoede. Door de coronacrisis wordt verwacht dat het aantal schuldenaren toeneemt. ‘Het is daarom nog meer van belang om ze een helpende hand te bieden.’ De verwachting is dat een goede begeleiding bij het indienen van een verzoekschrift Wsnp, de kans om toegelaten te worden zal vergroten. Er komt een pilot waarbij schuldenaren door een Wsnp-bewindvoerder worden bijgestaan bij het indienen van een verzoekschrift Wsnp, inclusief alle bijlagen.

Deadline voor schuldeiser

Het kabinet wil meer knelpunten in de uitvoering oplossen. Zo krijgen schuldeisers een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener om er in goed overleg met de schuldenaar uit te komen. ‘Een schuldhulpverlener moet van elke schuldeiser reactie krijgen op een voorstel voor een minnelijke regeling. Als een van de schuldeisers niet reageert, betekent dit dat er niet toegewerkt kan worden naar een oplossing,’ schrijft Van ’t Wout.

‘Hierdoor lopen de schulden en de stress bij mensen onnodig hoog op. Door een verplichte reactietermijn in te stellen voor schuldeisers, voorkomen we vertraging en scheppen we duidelijkheid voor alle partijen.’ De NVVK is erg tevreden met het voorstel. De belangenvereniging heeft jarenlang gehamerd op het belang van de invoering van een reactietermijn.