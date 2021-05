Burgemeesters: communicatie over testplan moet beter

Het coronatesten voor toegang tot evenementen moet ‘kraakhelder’ zijn voor mensen. Dat heeft het Veiligheidsberaad maandagavond aan het kabinet geadviseerd. De burgemeesters vinden dat de communicatie over het testplan beter moet.

Het zogeheten toegangstesten, waarbij je pas naar een evenement of attractiepark kan na een negatieve coronatest, is nu nog veel te ingewikkeld. ‘Het kabinet moet zo concreet mogelijk alle activiteiten benoemen die mogelijk worden door het testen,’ zei voorzitter Hubert Bruls na afloop van het beraad.

Openingsplan

Het gaat volgens hem dan over activiteiten die op dat moment nog niet kunnen door de coronaregels, maar wel met toegangstesten. Bijvoorbeeld het bezoeken van musea die volgens de stappen in het openingsplan gesloten moeten blijven. Stap één van dit plan is vorige week gezet. Hierdoor mochten onder meer de terrassen weer open.

Op z’n vroegst wordt de tweede stap op 18 mei gezet. Het kabinet besluit volgende week of dat kan. Het Veiligheidsberaad heeft begrip voor het uitstellen van het afschalen van de coronamaatregelen. Ze vinden dat de besmettingscijfers en het aantal patiënten in ziekenhuizen eerst sneller omlaag moeten, voordat het kabinet een volgende stap kan nemen. De burgemeesters zijn tevreden over de eerste stap. Zij hebben vooralsnog weinig problemen gehad met de handhaving.

Sceptisch

Niet alle burgemeesters staan te springen bij het toegangstesten. ‘Ik ben best sceptisch over al dat getest. Als straks stap twee ingaat, hebben wij nog anderhalve maand totdat de situatie weer bijna normaal is en wij alle vrijheden weer terug hebben. Eerlijk gezegd vind ik het best veel gedoe om voor die anderhalve maand ook nog een testparcours naast het stappenplan te hebben. Richt de energie op dat stappenplan en het zo snel mogelijk vaccineren van de samenleving. Laten we het niet onnodig ingewikkeld maken,’ vat burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht de kritiek samen.

Kansen

Minister De Jonge van Volksgezondheid kwam uitleg geven over het toegangstesten tijdens het overleg van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s. De Jonge ziet vooral kansen. ‘Met het testen kunnen we eerder en meer activiteiten mogelijk maken. Zodra het testen niet meer nodig is, stoppen we er weer mee.’