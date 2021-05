Uitleg gevraagd over kampioensfeest Ajax

Foto: Ajax, Jasper Ruhe

Partijen in de Amsterdamse gemeenteraad willen uitleg van burgemeester Femke Halsema over de vele fans die zondag bij de Johan Cruijff ArenA een feestje vierden vanwege het kampioenschap van Ajax. De gemeente zegt niet te hebben ingegrepen om ‘ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen’. Ministers De Jonge en Grapperhaus zijn niet te spreken over het feest.

Bij de ArenA kwamen zondag zo’n 12.000 supporters hun voetbalclub toejuichen na het behalen van de landstitel. Ze stonden dicht op elkaar en hielden zich niet aan de coronaregels. ‘Wij feliciteren Ajax van harte met het 35e kampioenschap,’ schrijft de Amsterdamse VVD op Twitter. ‘De beelden van een grote mensenmassa zonder enige afstand van elkaar zijn echter pijnlijk, nu we nog steeds helaas te maken hebben met corona.’ De partij wil van de burgemeester horen wat de afwegingen waren om niet in te grijpen.

Wij feliciteren Ajax van harte met het 35e kampioenschap! De beelden van een grote mensenmassa zonder enige afstand van elkaar zijn echter pijnlijk, nu we nog steeds helaas te maken hebben met corona. Wij zullen de burgemeester daarom om uitleg vragen over de gemaakte afwegingen. https://t.co/7jaJbMYA05 — Amsterdamse VVD (@VVDAmsterdam) May 3, 2021

De ChristenUnie in de hoofdstad heeft ook schriftelijke vragen gesteld over de handelwijze van zondag. ‘Hoewel het kampioenschap voor Ajax en de supporters natuurlijk fantastisch is, is wat gisteren gebeurde onacceptabel,’ zegt fractievoorzitter Gerjan van den Heuvel op Twitter. De partij wil de schijn van rechtsongelijkheid voorkomen, ‘alsof het in dit geval toegestaan zou zijn omdat het Ajax betreft’. De ChristenUnie wil onder meer weten waarom er geen noodverordening is afgekondigd voor de omgeving van het stadion.

Ook de SP wil weten wat de afwegingen waren van de burgemeester, aldus fractievoorzitter Erik Flentge. ‘Maar als er iets te vieren is, terwijl een regering aan het versoepelen is, zijn mensen niet zo makkelijk koest te houden,’ constateert hij. ‘Dat zagen we ook op Koningsdag en in Leeuwarden bij het kampioenschap van Cambuur.’

Ongeregeldheden voorkomen

De kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC Emmen trok ongeveer 12.000 Ajax-fans naar het stadion, meldde de gemeente Amsterdam zondagavond. Direct na de wedstrijd gingen spelers en medewerkers van Ajax naar de fans op de parkeerplaats bij de ArenA om daar de kampioensschaal te tonen. De zogeheten driehoek van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie zegt dit ‘goed gevolgd’ te hebben en de club te hebben gevraagd een einde aan de actie te maken.

De gemeente zegt niet te hebben ingegrepen tegen deze drukte om ‘ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen’. In de aanloop naar zondag had de gemeente herhaaldelijk gezegd dat feestjes niet waren toegestaan in verband met de coronamaatregelen. De politie heeft niet hoeven in te grijpen tegen verstoringen van de openbare orde, zo stelt de gemeente. Wel zijn vijftien mensen gearresteerd voor onder meer het bezit van vuurwerk en wapens.

‘Veel te druk’

Amsterdam erkent dat het ‘veel te druk was’ tijdens en na de wedstrijd. De keuze om niet in te grijpen zorgde er volgens de gemeente voor dat supporters zich niet massaal verplaatsten naar de terrassen van de binnenstad. De politie heeft het vertrek van supporters bij het stadion begeleid, om opstoppingen te voorkomen.

De politie was in grote aantallen in de stad aanwezig om de orde te bewaren. Er gold een noodverordening voor het Leidseplein, omdat er informatie was over supporters die zich daar mogelijk wilden verzamelen. Dit plein was in het verleden al de locatie van rellen. Rondom het plein waren de verkoop en het bezit van alcohol verboden. Door de noodverordening kon hier op worden gecontroleerd.

De gemeente feliciteerde Ajax. ‘Amsterdam is trots op ons aller Ajax en viert dat vooral thuis voor de buis. Helaas is dit jaar geen huldiging mogelijk. Maar overal in de stad hangen vlaggen en posters om te laten zien hoe trots we zijn op ons cluppie. Ajacieden, gefeliciteerd!’

Ajax: spontane actie

De ‘huldiging’ van Ajax op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA was een spontane actie. Dat laat een woordvoerder van de club weten. ‘Er is voortdurend contact geweest met de zogeheten driehoek van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie,’ reageert hij. ‘Ook over de verwachting dat fans zich buiten zouden verzamelen. Maar dat de spelers van het veld kwamen en meteen rechtdoor naar het parkeerdek liepen, was een spontane actie.’

‘We kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid,’ aldus de woordvoerder. ‘Maar gezien de enorme hoeveelheid fans die zich buiten hadden verzameld, was dit waarschijnlijk beter dan de spelers verplichten binnen te blijven en de supporters buiten te negeren.’

‘Volgens de coronaregels was dit niet helemaal verantwoord,’ erkende trainer Erik ten Hag. ‘Ik ben geen expert, maar volgens mij was het beter geweest als er gewoon fans in het stadion waren toegelaten. We hebben het hele seizoen onze fans gemist maar wel hun enorme steun gevoeld. Dit wilden we ze niet onthouden.’

Geen rechtvaardiging

Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt dat Ajax meer ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ had moeten nemen door de spelers niet het landskampioenschap te laten vieren met duizenden supporters. De kritiek van Ajax dat het beter was geweest supporters toe te laten in het stadion legt De Jonge naast zich neer. ‘Dat is geen rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken.’

Minister van Justitie Grapperhaus vindt dat het ‘niet had mogen gebeuren’. De opmerking van trainer Ten Hag dat de fans beter ‘controleerbaar’ waren geweest als publiek was toegestaan bij de wedstrijd, noemt Grapperhaus ‘heel merkwaardig’. Dat was geen oplossing geweest voor de hoeveelheid mensen die buiten de ArenA stond, aldus de minister.