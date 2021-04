Steden grijpen in bij drukte Koningsdag

Verschillende steden zagen zich gisteren genoodzaakt op te treden tegen de drukte vanwege Koningsdag. Het mooie weer lokte mensen naar buiten, wat zorgde voor overvolle centra en parken. Oproepen om thuis te blijven werden massaal in de wind geslagen.

In Amsterdam veegde de politie onder andere het Vondelpark en omgeving schoon. Honderden mensen vluchtten naar de uitgangen toen politiebusjes, politie te paard en de Mobiele Eenheid arriveerden. Daarbij werd gegooid met glas en blikken. Ook werd vuurwerk afgestoken. Het gras lag na afloop bezaaid met plastic tassen en kratten.

Oproepen genegeerd

Om 13.30 uur riep de gemeente mensen al op niet meer naar Amsterdam te komen.

⚠️ Het is op dit moment te druk in Amsterdam. Kom hier niet naartoe!



⛔ Ga weg als het te druk is

↔️ Houd 1,5 meter afstand

👥 Maximale groepsgrootte: 2 personen of 1 huishouden #VermijdDrukte pic.twitter.com/AreJuTYR7U — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 27, 2021

Het Vondelpark – een traditionele trekpleister op Koningsdag – werd al vroeg afgesloten. Mensen mochten er niet meer in, alleen nog uit. Naar de waarschuwingen ter plekke en via sociale media werd, evenals op diverse andere plaatsen in de hoofdstad en de rest van het land, onvoldoende gehoor gegeven volgens de lokale autoriteiten.

Politie grijpt in

De gemeente vond dat mensen te dicht op elkaar stonden en besloot de politie te laten ingrijpen omdat dit volgens de coronaregels niet mag.

Vanwege de drukte treden wij momenteel op in een gedeelte van het Vondelpark waar het te druk is. Volg de aanwijzingen van politie ter plaatste en verlaat het park. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) April 27, 2021

Vijftig aanhoudingen

De boodschap dat buiten feestvieren niet de bedoeling was deze Koningsdag, bleek niet aan iedereen besteed. Mensen liepen uitgedost in oranje kleding en getooid met pruiken door de straten van Amsterdam. Alcoholische dranken en lachgasballonnen ontbraken daarbij niet. Ingrijpen door de politie leidde tot vijftig aanhoudingen en drie lichtgewonde agenten in de hoofdstad.

Met name op plekken in de zon stonden grote groepen bij elkaar, zoals langs de grachten. Anderhalve meter afstand houden, zoals nog altijd is voorgeschreven onder het coronaregime, was daar ver van mogelijk. De gemeente waarschuwde mensen onder meer de Jordaan te mijden. Ook het Sarphatipark in het zuiden van de stad werd afgesloten, net als twee uur later het Oosterpark.

Demonstratie Arnhem

Meer steden hadden te maken met te grote drukte op Koningsdag. Arnhem verzocht mensen weg te blijven van de Markt in het centrum, maar dat had vooral te maken met een demonstratie tegen het kabinetsbeleid, waar het maximum aantal deelnemers was bereikt. In plaats van de toegestane 500 personen trok de oploop zo’n 2000 mensen.

Ondanks enkele aanhoudingen zou de ‘protestmars’ rustig zijn verlopen. Burgemeester Marcouch meldde: ‘Ik ben blij dat de middag zonder grote geweldsincidenten is verlopen, ik wil mijn complimenten uitspreken in de richting van de politiemensen en de handhavers.’

Meer drukte Koningsdag

In Breda kwam ook de Mobiele Eenheid eraan te pas om mensen uit elkaar te drijven op de zonovergoten Koningsdag. Burgemeester Depla had eerder al een grote festiviteit verhinderd, vanwege kritische reacties uit onder meer het plaatselijke ziekenhuis.

Utrecht en Haarlem riepen eveneens op niet naar de stad te komen. Maastricht, Tilburg en Rotterdam hadden ook te kampen met grote drukte op sommige plekken.