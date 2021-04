Steden bereiden zich voor op versoepelingen

De grote steden treffen voorbereidingen voor de versoepelingen van de coronamaatregelen die op 28 april van kracht worden. Zoals het opengaan van de terrassen tot 18.00 uur en het zonder afspraak bezoeken van winkels. Ook bereiden gemeenten zich voor op de meivakantie, het toeristenseizoen en Koningsdag. In Amsterdam gelden geen speciale veiligheidsmaatregelen, wel ‘wordt gehandhaafd op exces’.

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt dat bij het voorbereiden van de versoepelingen het draaiboek van vorige zomer wordt bekeken. ‘Het is nog afwachten wat er gebeurt, maar je kunt je voorstellen dat er verkeersregelaars worden ingezet en voor looproutes wordt gezorgd zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden,’ aldus de woordvoerder. Verder voert Utrecht een ‘reshuffle’ door bij de handhaving. Koppels van handhavers die nu nog worden ingezet tijdens de avondklok kunnen straks elders worden ingezet. De avondklok wordt immers afgeschaft.

Crowdcontrol

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zegt dat het overgrote deel van de mensen zich aan de coronaregels houdt. Daarnaast heeft Den Haag een systeem van crowdcontrol. Om de paar uur wordt gekeken op welke plek er veel mensen zijn en of er dan maatregelen nodig zijn, zoals het sturen van handhavers of verkeersregelaars.

Meer ruimte

De gemeente Rotterdam noemt de aangekondigde versoepelingen ‘een eerste stap naar meer ruimte in de openbare ruimte’. Een woordvoerster zegt dat de meeste mensen zich aan de maatregelen houden en dat met ondernemers afspraken worden gemaakt, ‘zodat handhaving op goede wijze kan worden ingezet’.

Terrassen

Amsterdam laat weten na de versoepeling locaties waar drukte wordt verwacht te monitoren. ‘Als er aanleiding toe is, dan kunnen mensen door hosts of handhavers worden aangesproken. Verder is het gebruikelijk dat we social media en tekstkarren inzetten om bewoners en bezoekers te wijzen op drukte en de coronaregels,’ zegt de woordvoerster van burgemeester Femke Halsema. Terrassen op pleinen en stoepen mogen net als vorig jaar met een vergunning worden verruimd. Wie daar al een vergunning voor had, hoeft die niet opnieuw aan te vragen.

Geen speciale maatregelen Koningsdag

In Amsterdam gelden geen speciale veiligheidsmaatregelen op Koningsdag, aanstaande dinsdag. Volgens Halsema geldt op die dag hetzelfde handhavingsregime als momenteel van kracht is, omdat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen pas een dag later ingaan. Tijdens een gemeenteraadsvergadering zei de burgemeester: ‘Het gewone handelingskader geldt ten aanzien van de horeca en ten aanzien van particulieren, waarbij er met name op exces gehandhaafd wordt in de parken en op andere plekken.’

‘Op exces handhaven’ legde ze vervolgens uit: ‘Op het moment dat mensen de coronaregels overtreden dan worden ze gewaarschuwd en ze worden nogmaals gewaarschuwd. Op het moment dat het ofwel heel erg hardnekkig wordt of om hele grote groepen gaat, dan noemen we het een exces en wordt er beboet of kan er in het uiterste geval een last onder dwangsom worden opgelegd. Ons doel is niet, is ook nooit geweest, om zo veel mogelijk boetes te verzamelen. De handhaving is erop gericht de mensen te verleiden en zo nodig te forceren om zich te voegen naar de Covid-regels.’

Niet feesten

Halsema wees erop dat er niet mag worden gefeest en ook spullen verkopen op vrijmarkten is niet toegestaan. Ze belooft zo veel mogelijk informatie te zullen verspreiden over wat er wel en niet mag, niet alleen onder Amsterdammers maar ook naar mensen van buiten, ‘door hen heel vroeg al te wijzen op risico’s die er zijn van samenkomsten in de stad’. Normaal is Amsterdam op Koningsdag een grote trekpleister voor honderdduizenden Nederlanders, met vrijmarkten, feesten en optredens. Door corona zit dat er dit jaar, net als vorig jaar, niet in.

Maatregelen in Giethoorn

Fietsen langs de bekende dorpsgracht van Giethoorn is vanaf Koningsdag overdag niet meer mogelijk. Steenwijkerland, waar Giethoorn bij hoort, sluit vanaf die dag voor de rest van het toeristische seizoen de wegen langs de gracht voor fietsers, zodat wandelaars de ruimte krijgen. Het was vorige zomer geregeld onmogelijk om voldoende afstand te houden in het toeristische Overijsselse plaatsje, omdat het er veel te druk was. De gemeente neemt nog extra maatregelen als dat nodig is, aldus een woordvoerder.

Steenwijkerland in de Kop van Overijssel bestaat uit tientallen kleine en grotere kernen. Het gebied is een populaire vakantiebestemming in Nederland. Daarom heeft de gemeente in meer plaatsen maatregelen genomen, zodat fietsers en wandelaars elkaar niet in de weg zitten. In diverse plaatsen is eenrichtingsverkeer ingesteld voor fietsers. Ook zijn er meer fietsverboden. Handhavers gaan controleren.