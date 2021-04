Gemengde reacties op ‘eerste voorzichtige stap’

De aankondiging om het ‘openingsplan’ voor Nederland na corona vanaf volgende week in werking te laten treden, is dinsdag met gemengde reacties ontvangen. Het kabinet zegt oog te hebben voor zowel de risico’s als het maatschappelijke en economische belang.

Op 28 april om 4.30 uur vervalt de avondklok. De ‘eerste stap’ behelst ook dat winkels en terrassen weer deels open kunnen. Premier Rutte lichtte de versoepelingen dinsdagavond tijdens een persconferentie toe. Rutte zei dat hij voor de uitvoering van de versoepelingen ‘een beroep doet op gemeenten, brancheorganisaties en individuele ondernemers om deze spannende stap in goede banen te leiden’. Zo moeten winkeliers en horecaondernemers net als vorig jaar toezien dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Roep burgemeesters

Met de versoepelingen komt Den Haag tegemoet aan dringende oproepen van onder meer burgemeesters de afgelopen tijd. Al weken adviseren zij het kabinet buitenactiviteiten zoals openstelling van terrassen, markten en dierentuinen weer toe te staan. ‘Wij zijn er erg voor om stappen te zetten en mensen perspectief te bieden,’ zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad al voor de persconferentie.

Eindelijk ruimte

Ook het bedrijfsleven is blij dat het kabinet ‘eindelijk ruimte ziet voor wat versoepelingen van de coronamaatregelen’. Daarmee gloort er voor ondernemers in de horeca en detailhandel weer licht aan het einde van de tunnel, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Hier hebben we lang voor gepleit en ondernemers hebben eerder al bewezen dat ze met hun protocollen veilig en verantwoord open kunnen.’

Teleurgesteld

Van een juichstemming is echter nog geen sprake bij ondernemend Nederland. Zo is de lobby ‘teleurgesteld over de beperkte versoepelingen voor de horeca’. Terrassen mogen open tot 18.00 uur. ‘Een aardige stap,’ vinden de ondernemers dat, ‘maar dit zet zet voor ondernemers in de praktijk weinig zoden aan de dijk na de grote financiële klappen van afgelopen jaar.’

Boa’s en politie

Vanuit de handhaving klinkt ook kritiek op de ‘onhandig’ vroege terrassluiting. Voorzitters van de boa- en politiebonden verwachten extra druk op de handhaving als terrasgasten zich na zessen zullen verplaatsen, naar bijvoorbeeld parken.

‘Als iedereen tegelijk weg moet van het terras, dan gaan mensen zich massaal in groepen verspreiden,’ zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond. ‘Daar is niet tegen op te handhaven.’ Ook Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, zet zijn vraagtekens bij de aangekondigde versoepelingen. ‘We juichen het altijd toe als er door een verandering van maatregelen minder gehandhaafd hoeft te worden. Maar het is nog maar de vraag of iedereen na een gezellige dag op het terras met elkaar netjes weer om 18.00 uur naar huis gaat.’

Persconferentie corona

Kijk hier de persconferentie terug van 20 april over de versoepelingen van coronamaatregelen.