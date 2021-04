Burgemeesters blij met mogelijke eerste stappen in openingsplan

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn blij nu het lijkt dat de eerste stappen van het openingsplan kunnen worden gezet. Al weken adviseren zij het kabinet buitenactiviteiten zoals terrassen, markten en dierentuinen weer toe te staan. ‘Wij zijn er erg voor om stappen te zetten en mensen perspectief te bieden,’ zegt voorzitter Hubert Bruls.

Ingewijden in Den Haag hebben gemeld dat er dan toch versoepelingen van de coronamaatregelen aankomen per 28 april, zoals aangekondigd in het openingsplan van het kabinet. Daarbij kunnen de terrassen onder voorwaarden weer heropenen. Er wordt naar verluidt gedacht aan een maximum van twee mensen aan één tafeltje of meer als de mensen uit hetzelfde huishouden komen. Ook zou de opening gepaard gaan met een eindtijd.

Perspectief

Bruls kan nog niet aangeven welke voorwaarden er gaan gelden voor onder meer terrassen, als zij inderdaad open mogen. ‘Dit gaat uitdagingen opleveren. Alles wat je gaat openstellen of aan maatregelen versoepelt, levert nieuwe vragen op. Maar dat hebben we vorig jaar ook meegemaakt. Mensen perspectief bieden door dingen te versoepelen, weegt verreweg op tegen de nieuwe vragen die het oplevert.’

Piek bereikt

Minister Grapperhaus is positief gestemd over het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. ‘De ontwikkelingen laten heel duidelijk zien dat wij de piek bereikt hebben. Achter de donkere wolken begint licht te gloren.’ Dat was bij het voorgaande overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s anders.

‘Vorige week waren de burgemeesters te vroeg, te ongeduldig.’ Toen stonden de gezichten van de burgemeesters na afloop ook een stuk ‘minder zonnig’, zoals de bewindsman het omschrijft. Grapperhaus geeft nu aan dat hij ‘in een positieve grondhouding zit. Tijdens de persconferentie (vanavond om 19.00 uur) wordt duidelijk wat dat betekent. Van daaruit gaan we verder.’

Verstandig dat Fieldlab is afgelast

Grapperhaus noemt het verstandig dat burgemeester Paul Depla van Breda het grootschalige Fieldlab in zijn stad heeft afgelast. De openbare orde stond onder druk na verschillende geluiden van protesten. Het kabinet staat nog achter het experiment. ‘Maar het is goed om de test niet nu, in deze fase, te doen,’ zegt hij na afloop van het Veiligheidsberaad. Ook de burgemeesters in het beraad steunen de afweging van hun collega uit Breda.