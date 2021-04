Kabinet ‘bekijkt per week of terrassen open kunnen’

Het kabinet zegt per week te bekijken of de terrassen open kunnen. ‘We houden bij wijze van spreken elke dag een vinger aan de pols,’ zei minister Grapperhaus gisteren na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Ondanks aandringen van de burgemeesters krijgen de terrassen waarschijnlijk geen groen licht om volgende week te openen.

Vandaag bespreekt het kabinet welke coronamaatregelen worden verlengd of niet. Die worden ’s avonds in een persconferentie bekendgemaakt. Het lijkt erop dat per 21 april de terrassen toch niet opengaan. ‘Ik zou het liefst willen dat dit aan de orde is, maar ik ben hier somber over. Er ligt een heel helder advies van het OMT,’ aldus Grapperhaus.

Heel even

De terrassen kunnen nu nog niet open, zegt de veiligheidsminister, omdat dit te veel mensen op de been brengt. ‘Wij moeten alles afwegen en de druk op de ziekenhuizen is echt enorm. Wij zitten heel dicht bij die piek. Als die piek hoger gaat worden, dan gaan er ongelukken gebeuren. Het OMT zegt dat we nog even moeten volhouden. Heel even is in elk geval korter dan een maand,’ laat de minister weten.

Teleurgesteld

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laat weten heel teleurgesteld te zijn als het kabinet inderdaad besluit de buitenruimte toch op slot te houden. Volgens hem moeten de terrassen, dierentuinen en andere buitenparken zoals de Hortus zo snel mogelijk open. Samen met de andere burgemeesters van de grote steden pleitte hij hier al vaker voor. Hij vergelijkt het met het openstellen van de basisscholen. Toen wist het kabinet vooraf dat dit meer besmettingen zou veroorzaken, maar dit gevolg was ingecalculeerd. ‘Het welzijn van de kinderen stond hier tegenover.’

Openbare ruimte open

Gooi de openbare ruimte open, want mensen trekken er toch massaal op uit als het mooi weer is. Het gaat hierbij volgens Aboutaleb om de naleving van de regels. ‘Er is een grens aan wat je als burgemeester kunt doen. Hoever ben je bereid om te gaan?,’ vraagt hij zich af. ‘Als er duizenden mensen hutjemutje in het Kralingse Bos zitten, ben ik niet bereid om een waterkanon in te zetten. Als er heel veel mensen zijn dan is het ook ondoenlijk om een boa of agent op pad te sturen om iedereen op de bon te slingeren.’

Durf

De Rotterdamse burgemeester hoopt dat het kabinet durf toont en heroverweegt om onder meer de terrassen 21 april toch open te stellen. ‘Wij vragen niet zoveel, alleen de openbare ruimte. De rest kan nog even wachten,’ zegt hij. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en de voorzitter van het Veiligheidsberaad, pint zich minder vast op een datum. ‘Het bieden van perspectief is het belangrijkste. Het mooiste zou zijn als het versoepelen zo spoedig mogelijk begint.’