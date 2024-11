Onderbezette omgevingsdiensten focussen op risico’s

Omgevingsdiensten kampen met personeelstekorten van 5 tot 20 procent van de formatie. Dit gaat niet ten koste van het toezicht op de ‘meest risicovolle bedrijven’, legt de staatssecretaris uit.

Staatssecretaris Jansen van Infrastructuur en Milieu beantwoordt schriftelijke vragen over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). ‘Meer organisaties, overheden en bedrijven vissen in dezelfde vijver van specialisten en (milieu)technisch opgeleide medewerkers,’ schrijft hij over de krappe arbeidsmarkt. ‘Het aantal openstaande vacatures kan per omgevingsdienst sterk verschillen.’

De 28 omgevingsdiensten zouden 5 tot 20 procent van hun personeelsbestand aan vacatures hebben openstaan. Op een totaal personeelsbestand van ruim 5000, komen de diensten dus permanent honderden medewerkers tekort. Desondanks nam de formatie bij Omgevingsdiensten toe met 8,6 procent van 2020 tot 2023.

Prioriteiten controles

Bedrijven met een hoog risico zullen ondanks het personeelsgebrek niet de dans ontspringen, schrijft Jansen. ‘Omgevingsdiensten voorkomen dat de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot minder controles bij de meest risicovolle bedrijven. Hiervoor passen ze in de planning de controlefrequentie aan. Hierbij wordt geprioriteerd op basis van risicoprofielen.’

Zo worden veehouderijen met een mestvergistingsinstallaties op hun erf en veehouderijen met een hoog risicoprofiel jaarlijks gecontroleerd. Dat betekent dat minder risicovolle bedrijven wél beperkter worden gecontroleerd, legt Jansen uit: ‘Controles bij bedrijven met een laag risicoprofiel worden soms later of minder vaak uitgevoerd als gevolg van de krapte. Per dienst gaat het hierbij om kleine aantallen.’

Werken met AI

Alle omgevingsdiensten zijn ondertussen bezig met kunstmatige intelligentie (AI) om slagvaardiger te werken. ‘Het datagestuurd risicoprofielen samenstellen en daar de toezichtstrategie op aanpassen, wordt de komende jaren verder ontwikkeld door de omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten zien de meerwaarde van data bij toezicht.’