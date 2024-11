Faber ‘heeft hulp lokale bestuurders nodig’ bij opvang asielzoekers

Asielminister Faber benadrukte bij het debat over haar begroting dat ze de hulp van gemeenten en provincies nodig heeft om asielzoekers en statushouders op te vangen. Ze krijgt in het debat veel kritiek van Tweede Kamerleden over haar voorgenomen bezuinigingen en het intrekken van de spreidingswet.

Tot nu toe verlopen de contacten tussen Faber en lokale bestuurders moeizaam. Het duurde 3 maanden voordat de bewindsvrouw het vaste overleg met ministeries, gemeenten, provincies en de opvangorganisatie voor asielzoekers (COA) in september bijeen riep. De klachten dat de asielminister weinig afstemt met provincies en gemeenten zijn daarna allerminst verstomd.

Nodig

‘Om opvang en bescherming te bieden aan hen die hier recht op hebben, heb ik het lokale bestuur in gemeenten en provincies nodig,’ gaf Faber vandaag toe tijdens het debat. Die hulp kan ze bijvoorbeeld gebruiken bij de doorstroomlocaties die volgens haar nodig zijn nadat de spreidingswet is ingetrokken, lichtte ze toe. Hierin moeten statushouders worden opgevangen zolang ze wachten op een woning. Het idee is dat overvolle opvangcentra hierdoor worden ontlast.

Bezuinigingen

De bezuinigingen vanaf 2027 op onder meer het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kwamen Faber in het eerste deel van het debat op felle kritiek te staan. Deskundigen van haar ministerie verwachtten tot dusver de komende jaren geen daling van het aantal asielzoekers. Wie dan toch de opvang wegbezuinigt schept zelf een asielcrisis, klaagden veel oppositiepartijen in het debat.

Ravijn

Oppositiepartijen vrezen ook een financieel ‘ravijn’ als blijkt dat bezuinigingen op asielopvang op termijn juist tot hogere kosten leiden, maar de asielminister wuift die zorgen weg. Ze blijft tijdens het debat over haar begroting volhouden dat strenge asielmaatregelen van dit kabinet zorgen dat minder opvangplekken nodig zijn.

Noodopvang

Partijen als GroenLinks-PvdA en D66 vrezen dat dure noodopvangplekken moeten worden ingericht als dat niet het geval blijkt en betichten de bewindsvrouw van wensdenken. Doordat de minister opvangplekken wegbezuinigt, moet ze straks nog meer hotelkamers en scheepshutten boeken voor asielzoekers, waarschuwt Kamerlid na Kamerlid. Faber is dan ‘niet langer minister van Asiel en Migratie, maar van dure hotels en cruises,’ stelt Don Ceder (CU).

Meer geld

Het kabinet trekt meer geld uit voor het beoordelen en opvangen van asielzoekers in de toekomst als het strengere asielbeleid hen niet lijkt af te schrikken. De miljardenbezuiniging die het kabinet al heeft ingeboekt, wordt dan bijgesteld, verzekert Faber. ‘Het kabinet muteert de budgetten als de prognoses daartoe aanleiding geven,’ schreef ze woensdag aan de Tweede Kamer.

Als het kabinet daarover in het voorjaar een besluit neemt, betrekt het de laatste Meerjaren Porductie Prognose daarbij. Die gaat er nog vanuit dat een lichte groei waarschijnlijk is en de daling waarop het kabinet rekent, uiterst onwaarschijnlijk.

Spreidingswet

Ook het intrekken van de spreidingswet leverde gisteren in het debat veel kritiek op. Het zal juist voor een groter tekort aan opvangplekken en meer noodopvang zorgen. ‘De wet werkt en is gewenst, dus trek die niet in,’ zegt ook Kamerlid Podt (D66). Intrekken zorgt voor chaos, denkt zij. Volgens Kamerlid Teunissen (PvdD) zijn problemen in de opvang volgens haar door de overheid zelf veroorzaakt en worden zo in stand gehouden. ‘We weten dat er weer mensen buiten moeten slapen op deze manier’.